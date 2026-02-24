Вчера Xiaomi наконец добавила Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 15W на свой глобальный сайт. Незадолго до этого компания сообщала, что аксессуар не появится на других рынках до презентации, запланированной на 28 февраля. Однако на практике Xiaomi тихо выпустила Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 15W сразу в нескольких странах раньше официального анонса.

Изначально устройство было доступно исключительно в Японии, а в конце января появилось в Австралии, Сингапуре и Южной Корее. Позже Xiaomi разместила пауэрбанк в британском магазине, но вскоре удалила страницу. Теперь компания начала продажи аксессуара в Малайзии и Таиланде, где он будет конкурировать с Apple MagSafe Battery.

Кроме того, в этих двух странах Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 15W предлагается сразу в двух новых цветах. Xiaomi называет их Graphite Black и Radiant Orange. Ранее аксессуар был доступен только в варианте Glacier Silver.

Независимо от цвета, устройство поддерживает проводную зарядку мощностью до 22,5 Вт и беспроводную зарядку до 15 Вт, а также оснащено встроенным аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч. В Таиланде Xiaomi оценила Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 15W в 2 490 бат (около 80 долларов) при рекомендованной цене 2 990 бат (примерно 96 долларов). В Малайзии новинка поступила в продажу за 369 ринггитов (около 95 долларов), но на старте действует скидка, снижающая цену до 259 ринггитов (примерно 67 долларов).