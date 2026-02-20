После нескольких недель слухов компания Xiaomi официально подтвердила дату глобального запуска своей новой флагманской линейки смартфонов. Модели Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max были впервые представлены ещё в сентябре 2025 года, а версия Xiaomi 17 Ultra вышла позже — в декабре. Однако все эти анонсы касались исключительно китайского рынка, и теперь бренд готовит международный релиз.

Согласно информации с сайта Xiaomi, мероприятие по запуску состоится 28 февраля в Барселоне, непосредственно перед началом выставки Mobile World Congress 2026. Основное внимание будет уделено стандартной модели Xiaomi 17 и флагманскому Xiaomi 17 Ultra, которые должны возглавить премиальную линейку компании в этом году. Особый акцент делается на продвинутые возможности мобильной съёмки, разработанные совместно с Leica.

Презентация под названием »The New Wave of Imagery» стартует в Барселоне примерно в 14:00 по центральноевропейскому времени (GMT+1), буквально накануне открытия MWC. Трансляция будет вестись в прямом эфире по всему миру через официальные каналы Xiaomi. Компания уже предлагает пользователям заранее зарегистрироваться на странице мероприятия. Зрители прямого эфира смогут участвовать в розыгрышах призов и получить доступ к эксклюзивным бонусам.

Пока подробностей о самих устройствах немного, однако в официальном тизере упоминаются такие преимущества, как возможность выиграть новый продукт из экосистемы AIoT, 24 месяца гарантии качества, одна бесплатная замена экрана в течение первых шести месяцев, а также бесплатная работа мастеров при негарантийном ремонте в рамках гарантийного периода. При этом остаётся неясным, появятся ли модели Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max на международных рынках — эту информацию компания обещает раскрыть позднее.