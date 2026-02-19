Компания Xiaomi обновила линейку QLED-телевизоров, выпустив модель X Pro QLED TV 2026. Новинка пришла на смену версиям 2025 года и на данный момент предлагается только с диагональю 75 дюймов. При этом варианты на 43, 55 и 65 дюймов по-прежнему относятся к модельному ряду 2025 года, представленному в апреле прошлого года.

Новый 75-дюймовый Smart TV сохранил тот же аппаратный фундамент, что и предшественники: процессор с четырьмя ядрами ARM Cortex-A55 и графику Mali-G52 MP2. По этой причине X Pro QLED TV 2026 может уступать по производительности даже TV Box S третьего поколения от Xiaomi. Также без изменений остались 34-ваттные динамики Boom Box, нативное разрешение 4K и частота обновления экрана 120 Гц.

Телевизор оснащён 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. В качестве программной платформы используется Google TV с поддержкой Google Assistant, Dolby Audio и Dolby Vision, а также DTS:X и DTS Virtual:X. В набор интерфейсов входят три порта HDMI, Ethernet, оптический аудиовыход и два разъёма USB Type-A. Кроме того, модель поддерживает Bluetooth и двухдиапазонный Wi-Fi, а также технологии eARC, ALLM и MEMC. Для беспроводной трансляции контента доступны Miracast, Google Cast и Apple AirPlay 2.

Стоимость X Pro QLED TV 20составляет примерно 769 долларов.