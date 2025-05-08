Xiaomi представила в Индии новую серию телевизоров QLED TV FX Pro 2025. Линейка включает модели с диагоналями 43 и 55 дюймов и поступит в продажу с 14 мая через Amazon, Mi.com и розничные магазины.

4K-дисплеи с поддержкой HDR и кинорежимом

Обе модели оснащены 4K QLED-экранами (3840 × 2160 пикселей) с технологией квантовых точек, поддержкой цветового охвата DCI-P3 и глубиной цвета 1,07 миллиарда оттенков. Телевизоры поддерживают стандарт HDR10+ для улучшенного контраста и яркости. Встроенный Filmmaker Mode позволяет отключить постобработку изображения, такую как шумоподавление и сглаживание движения. Углы обзора — до 178 градусов.

Аудиосистема и производительность

43-дюймовая модель получила акустику мощностью 30 Вт, тогда как у 55-дюймовой — 34 Вт. Обе поддерживают Dolby Audio, DTS-HD и DTS Virtual:X. За производительность отвечает четырёхъядерный процессор Cortex A55 в паре с графикой Mali-G52 MC1. Внутри — 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Также поддерживается Game Booster с повышением частоты обновления до 120 Гц во время игр (в обычном режиме — 60 Гц), а технология MEMC сглаживает движение.

Подключение и ОС

Телевизоры работают на Fire TV OS и поставляются с голосовым пультом с кнопкой Alexa и быстрым доступом к Prime Video, Netflix и Amazon Music. Подключения включают двухдиапазонный Wi-Fi (2.4/5 ГГц), Bluetooth 5.0, AirPlay, Miracast, три HDMI-порта (включая один с поддержкой ARC), два USB-порта, аудиоразъём 3.5 мм, Ethernet и вход для антенны. Поддерживаются популярные видеоформаты: AV1, H.265, H.264, H.263, VP8/VP9, MPEG-1/2 и MJPEG.

Цены и старт продаж

Модель на 43 дюйма стоит ₹27,999 ($329), а 55-дюймовая — ₹39,999 ($469). Продажи начнутся 14 мая через Amazon.in, Mi.com и в офлайн-магазинах.