Samsung выпустила новую версию приложения Galaxy Wearable — 2.2.17.26020951 — и упаковала в апдейт четыре заметных изменения: переработанный экран проверки обновлений в стиле One UI 8.5, усиление безопасности Smart Switch, появление поддержки будущих Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro и удаление поддержки трекеров Galaxy Fit и Galaxy Fit e.

Что нового в обновлении Galaxy Wearable

Новая визуальная оболочка раздела проверки обновлений — в описании указано «Applied One UI 8.5 UX»; экран теперь напоминает системный интерфейс One UI 8.5.

Улучшена безопасность, связанная с Smart Switch — формулировка в журнале изменений не раскрывает детали, но это явно касается защиты миграции данных.

Добавлена поддержка Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro — приложение уже распознаёт эти модели, что служит подтверждением их существования.

Удалена поддержка Galaxy Fit и Galaxy Fit e — фитнес-браслеты исчезают из списка совместимых устройств.

Обновление раздаётся пользователям, у которых смартфон работает на бета-версии One UI 8.5 — в числе таких устройств упоминаются Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Чтобы установить апдейт вручную: откройте Galaxy Store → меню «гамбургер» в левом верхнем углу → «Обновления» → «Обновить всё».

Поддержка Galaxy Buds 4

Появление строк о Buds 4 и Buds 4 Pro в приложении — классическая для Samsung утечка «изнутри»: производитель готовит программную часть перед релизом аксессуаров. Наличие поддержки в Wearable означает, что наушники уже интегрированы в экосистему — настройки, обновления прошивки и функции будут работать «из коробки».

Это также усиливает предположение о скором анонсе: следующий Galaxy Unpacked запланирован на 25 февраля 2026 года, и поддержка в приложении выглядит как намёк на одновременный релиз новых флагманов и наушников.

Что случилось с Galaxy Fit

Удаление поддержки Galaxy Fit и Fit e — заметный шаг. Samsung постепенно переводит внимание с простых трекеров на полноценные умные часы и TWS-аксессуары. Для владельцев фитнес-браслетов это значит, что будущие обновления и интеграция с приложением могут прекратиться; устройства останутся рабочими, но официальной поддержки в актуальном ПО уже не будет.





С коммерческой точки зрения такой ход упрощает экосистему: меньше старых девайсов — легче тестировать совместимость новых функций. Для рынка это ещё одна подсказка, что сегмент недорогих фитнес-браслетов в ближайшее время будет менее приоритетным для Samsung.

Что дальше

Апдейт Galaxy Wearable — небольшой, но знаковый штрих к предстоящему Unpacked: Samsung готовит и интерфейсные изменения, и новые аксессуары. Если вы следите за Buds 4, стоит проверить приложение после 25 февраля 2026; владельцам Galaxy Fit пора оценивать, насколько критична потеря официальной поддержки. А разработчикам и партнёрам — готовиться к более сжатой и упрощённой экосистеме периферии.