Новый vivo V70 сохранил ряд сильных сторон модели V60, но при этом получил несколько заметных обновлений. Ниже — что изменилось и что осталось прежним.

vivo V70 оснащён плоским 6,59-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1260 × 2750 пикселей, который пришёл на смену изогнутой со всех сторон 6,77-дюймовой панели у предыдущей модели. Экран стал ярче: пиковая глобальная яркость достигает 1800 нит, а локальная — 5000 нит, тогда как у V60 эти показатели составляли 1500 и 5000 нит соответственно. Это по-прежнему 10-битная панель с частотой обновления 120 Гц.

Одним из ключевых апгрейдов стал переход на ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Он работает быстрее, точнее и считается более защищённым по сравнению с оптическим датчиком, использовавшимся ранее.

Меньшая диагональ экрана позволила сделать корпус уже. Ширина смартфона теперь составляет 74,3 мм против 77,0 мм у V60. Устройство также стало немного тоньше — 7,4 или 7,6 мм в зависимости от цвета — и легче: 187 или 194 грамма вместо 192 и 201 грамма у предшественника.

Несмотря на более компактные габариты, V70 не уступает V60 по прочности. Смартфон сертифицирован по стандартам IP68 и IP69, что означает защиту от пыли, воды и сильных водяных струй. Устройство прошло тесты на падение с высоты 1,8 метра, а экран защищён стеклом Schott Xensation Core.





Пластиковый корпус прошлой модели заменён на рамку из прочного алюминиевого сплава 6-й серии, прошедшего многоэтапную полировку для придания премиального внешнего вида.

Смартфон использует фирменную полутвёрдую аккумуляторную технологию vivo. Ёмкость батареи осталась прежней — 6500 мА·ч, чего хватает примерно на 11 часов игры в PUBG или около 5 часов записи видео в 4K при 60 кадрах в секунду. Аккумулятор рассчитан на работу в экстремальных условиях: навигация в Google Maps может работать до 10 часов при температуре +40 °C и до 8 часов при −20 °C. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт по технологии FlashCharge.

Основная камера vivo V70 получила 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией на базе сенсора Sony LYT-700V формата 1/1.56 дюйма. Его дополняют 50-мегапиксельный телеобъектив с сенсором 1/1.95 дюйма и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Видеосъёмка теперь поддерживает 4K при 60 кадрах в секунду, тогда как у V60 максимумом было 4K 30 fps.

Основная и телефото-камеры предлагают пять популярных фокусных расстояний для портретной съёмки: 1x или 23 мм, 1,5x или 35 мм, 2,2x или 50 мм, 3,7x или 85 мм и 4,3x или 100 мм. Также доступен набор эффектов боке в стиле ZEISS.

Смартфон будет доступен в цветах Authentic Black, Canary Yellow, Alpine Gray и Sandalwood Brown. Он поставляется с Android 16 и оболочкой OriginOS 6 и получит шесть лет обновлений системы и патчей безопасности. Для сравнения, V60 получал шесть лет патчей, но лишь четыре года обновлений ОС.

Аппаратная платформа осталась без изменений: vivo V70 работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Доступны конфигурации с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенного хранилища. Из беспроводных интерфейсов заявлены двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.4 и разъём USB 2.0.

Продажи vivo V70 в ближайшее время стартуют в Европе, на Ближнем Востоке и в странах Юго-Восточной Азии. Информация о ценах будет объявлена позже.