Google обновила Play Services — оповещения о землетрясениях теперь смогут приходить на умные часы с Wear OS, даже если часы не связаны с телефоном. Обновление Play Services v26.07 начало распространяться 23 февраля 2026 года; для владельцев часов это значит, что важные предупреждения могут появляться прямо на запястье во время пробежки или тренировки, когда телефон остаётся дома.

Как работает система оповещений о землетрясениях Google

Система Google на телефонах использует встроенные датчики — прежде всего акселерометр — чтобы заметить толчки. Анонимные данные от множества устройств в одной области отправляются на серверы, где определяются приблизительная сила и эпицентр события; при согласовании показаний Google рассылает предупреждения по соседним устройствам.

Компания различает два уровня: «Be Aware» для лёгких колебаний и «Take Action», который громко прерывает режим «Не беспокоить», включает красный экран и звуковой сигнал с инструкциями. На часах Wear OS реализация обещает работать по похожему сценарию — только теперь сигнал может прийти напрямую на часы, даже если телефон не подключён.

Что получат пользователи Wear OS

Play Services v26.07 начал распространяться 23 февраля 2026 года.

Раньше оповещения на часах требовали, чтобы часы были сопряжены и подключены к телефону.

Новая логика позволяет часам получать оповещения в автономном режиме — вероятно, только на моделях с сотовой связью; Bluetooth‑только устройства, скорее всего, по‑прежнему будут полагаться на телефон.

Неясно, потребуется ли вручную включать эту функцию в настройках часов или она активируется автоматически с обновлением Play Services.

Это небольшое изменение с технической стороны, но большое по полезности: часы становятся более независимыми в сценариях, где телефон остаётся дома — пробежки, тренировки или короткие выходы за продуктами. Для экстренных предупреждений время реакции критично; даже несколько лишних секунд на экране часов могут помочь сориентироваться и успеть прикрыть голову или отойти в безопасное место.

Предшествующее расширение оповещений на Wear OS произошло в июле 2025 года — тогда функция впервые появилась на часах, но работала через телефон. Текущий шаг укладывается в более широкий тренд: производители переводят носимые устройства в разряд автономных устройств, способных принимать важные уведомления и обеспечивать безопасность без постоянной зависимости от смартфона.





Что дальше для носимых устройств

Остаётся вопрос — география и точность: система полезна только там, где достаточно устройств, чтобы скоординировать сигнал, и где работают региональные сети оповещений. Кроме того, производители часов и операторы сотовой связи должны обеспечить стабильную доставку уведомлений при минимальном энергопотреблении. Если эти условия выполнены, независимые оповещения могут стать стандартной функцией для сотовых смарт‑часов — и это один из сценариев, где ношение часов действительно спасает секунды.