Google обновила Play Services — оповещения о землетрясениях теперь смогут приходить на умные часы с Wear OS, даже если часы не связаны с телефоном. Обновление Play Services v26.07 начало распространяться 23 февраля 2026 года; для владельцев часов это значит, что важные предупреждения могут появляться прямо на запястье во время пробежки или тренировки, когда телефон остаётся дома.
Как работает система оповещений о землетрясениях Google
Система Google на телефонах использует встроенные датчики — прежде всего акселерометр — чтобы заметить толчки. Анонимные данные от множества устройств в одной области отправляются на серверы, где определяются приблизительная сила и эпицентр события; при согласовании показаний Google рассылает предупреждения по соседним устройствам.
Компания различает два уровня: «Be Aware» для лёгких колебаний и «Take Action», который громко прерывает режим «Не беспокоить», включает красный экран и звуковой сигнал с инструкциями. На часах Wear OS реализация обещает работать по похожему сценарию — только теперь сигнал может прийти напрямую на часы, даже если телефон не подключён.
Что получат пользователи Wear OS
- Play Services v26.07 начал распространяться 23 февраля 2026 года.
- Раньше оповещения на часах требовали, чтобы часы были сопряжены и подключены к телефону.
- Новая логика позволяет часам получать оповещения в автономном режиме — вероятно, только на моделях с сотовой связью; Bluetooth‑только устройства, скорее всего, по‑прежнему будут полагаться на телефон.
- Неясно, потребуется ли вручную включать эту функцию в настройках часов или она активируется автоматически с обновлением Play Services.
Это небольшое изменение с технической стороны, но большое по полезности: часы становятся более независимыми в сценариях, где телефон остаётся дома — пробежки, тренировки или короткие выходы за продуктами. Для экстренных предупреждений время реакции критично; даже несколько лишних секунд на экране часов могут помочь сориентироваться и успеть прикрыть голову или отойти в безопасное место.
Предшествующее расширение оповещений на Wear OS произошло в июле 2025 года — тогда функция впервые появилась на часах, но работала через телефон. Текущий шаг укладывается в более широкий тренд: производители переводят носимые устройства в разряд автономных устройств, способных принимать важные уведомления и обеспечивать безопасность без постоянной зависимости от смартфона.
Что дальше для носимых устройств
Остаётся вопрос — география и точность: система полезна только там, где достаточно устройств, чтобы скоординировать сигнал, и где работают региональные сети оповещений. Кроме того, производители часов и операторы сотовой связи должны обеспечить стабильную доставку уведомлений при минимальном энергопотреблении. Если эти условия выполнены, независимые оповещения могут стать стандартной функцией для сотовых смарт‑часов — и это один из сценариев, где ношение часов действительно спасает секунды.