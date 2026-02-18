Компания Reebok выпустила модель Rush в США как начальное устройство для отслеживания физической активности. Часы вышли одновременно с моделью Stride и предлагают схожий набор функций, но по более низкой цене.

Reebok Rush оснащены 1,39-дюймовым сенсорным LCD-дисплеем с разрешением 360 на 360 пикселей. Для сравнения, у Stride используется AMOLED-экран. Устройство поддерживает более 80 спортивных режимов, а ассистированный GPS помогает повысить точность подсчёта дистанции. Среди функций мониторинга здоровья заявлены измерение пульса, отслеживание уровня кислорода в крови, а также анализ сна. Кроме того, часы поддерживают умные уведомления, дистанционное управление музыкой и голосовые команды через Google Assistant. Подключение к смартфону осуществляется по Bluetooth 5.3, а через приложение Reebok Connect пользователи получают доступ к синхронизации с такими сервисами, как Google Health и Apple Health.

В отличие от более дорогой модели Stride, версия Rush не поддерживает Bluetooth-звонки и не оснащена встроенным динамиком. При этом часы, как и старшая модель, имеют защиту от воды по стандарту IP68 и способны работать до 10 дней без подзарядки. Вес устройства составляет 47 граммов, а габариты — 46 на 46 на 11 мм, что делает его немного крупнее и тяжелее Stride. Модель доступна в трёх цветах: Midnight Steel, Spectre Red и Victory Gold.

На сайте Reebok для США часы Rush указаны с рекомендованной ценой 69,99 доллара, что делает их самым дешёвым предложением бренда в категории умных часов. Однако на данный момент устройство недоступно для покупки, а точная дата начала продаж не объявлена.