Платформа Twitch объявила о серьёзном пересмотре политики временных блокировок. Компания отказывается от прежней системы »всё или ничего», при которой любая временная приостановка аккаунта означала полную потерю доступа к сервису — включая просмотр трансляций, участие в чате и доступ к базовой информации. Вместо этого вводятся два отдельных типа наказаний: блокировка стриминга и блокировка чата.

В Twitch поясняют, что прежний подход был проще в реализации, однако новая система точечного применения санкций позволит соотносить ограничения с конкретным нарушением.

Если пользователь нарушает правила сообщества во время прямого эфира, ему запретят запускать трансляции, а чат на его канале будет временно отключён. При этом во время такой блокировки стриминга пользователь сможет смотреть трансляции под своим аккаунтом, общаться в чатах других каналов и пользоваться панелью управления. Кроме того, зрители по-прежнему смогут просматривать ранее опубликованные клипы и записи его стримов.

В случае нарушений в чате применяется чат-блокировка. Пользователь теряет возможность писать в чатах других каналов, но всё ещё может вести собственные трансляции и смотреть стримы. Примечательно, что даже при такой блокировке общение в чате своего собственного канала остаётся доступным.

В компании уточняют, что нарушения высокой степени серьёзности будут наказываться одновременно блокировкой и стриминга, и чата, чтобы предотвратить дальнейший вред для сообщества. Как и раньше, самые тяжёлые нарушения будут приводить к бессрочной блокировке с полной потерей доступа к платформе.





Сроки временных блокировок остаются прежними — от 24 часов до 30 дней. Twitch также подчёркивает, что при повторных нарушениях длительность наказаний будет увеличиваться, а накопление нескольких временных блокировок всё так же может привести к бессрочному бану.

Степень серьёзности нарушения определяется исходя из нанесённого или потенциального вреда. Под вредом компания понимает действия, которые могут привести к физическому, эмоциональному, социальному или финансовому ущербу как пользователям, так и самой платформе.

Кроме того, Twitch сообщает, что в будущих обновлениях планирует внедрить дополнительные типы санкций.