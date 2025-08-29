Мировой судья в Москве назначил штраф в размере более 61 млн рублей видеостриминговому сервису Twitch. Основанием стало нарушение правил деятельности иностранных компаний в интернете на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда.
Подробности дела
Согласно постановлению судебного участка № 422 Таганского района, Twitch Interactive, Inc. признана виновной по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ. Размер штрафа составил 61 747 992 рубля 60 копеек.
В решении суда уточняется, что нарушение связано с неисполнением обязанностей, предусмотренных российским законодательством для иностранных интернет-ресурсов. Суть правонарушения конкретно не раскрывается.
Ранее Twitch уже привлекался к административной ответственности. В декабре 2024 года компания получила штраф в размере 4 млн рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора.
Реакция на решение суда
Член комитета Госдумы по информационной политике и координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отметил, что штраф отражает принципиальную позицию государства:
«Twitch неоднократно нарушал требования российского законодательства. Новый штраф — это сигнал для всех компаний: игнорирование предписаний регулятора становится всё дороже. Речь идёт не только о наказании, но и о выстраивании цивилизованных правил работы на цифровом рынке».
По словам депутата, государство не заинтересовано в запретах, а в соблюдении единых правил и обеспечении безопасности пользователей. Немкин подчеркнул, что для самой компании это должно стать стимулом к диалогу с российскими органами власти:
«Выполнение базовых требований законодательства позволит Twitch сохранить и развивать аудиторию в России. В противном случае сервис рискует потерять доверие как пользователей, так и партнёров».
Представители Twitch пока на вопросы редакции не ответили.