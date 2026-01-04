Компания iQOO наконец начала официально намекать на скорый выход смартфона iQOO 15 Ultra. Напомним, что бренд подтвердил существование этой модели ещё в октябре в Китае, во время презентации iQOO 15. Теперь же опубликован первый тизер и раскрыты примерные сроки анонса.

На постере прямо указано название iQOO 15 Ultra, а сопровождающий китайский текст сообщает, что устройство будет представлено до Китайского Нового года, который в 2026 году приходится на 17 февраля. Таким образом, запуск смартфона, скорее всего, состоится либо до конца текущего месяца, либо в первой половине февраля.

Недавно в базе китайского регулятора SRRC также был замечен новый смартфон Vivo с модельным номером V2545A. Хотя его коммерческое название не раскрывается, есть основания полагать, что речь идёт именно о будущем iQOO 15 Ultra, что дополнительно указывает на скорый релиз.

Согласно утечкам, iQOO 15 Ultra будет ориентирован на узкую аудиторию пользователей — в первую очередь на геймеров, стримеров и создателей игрового контента. Ожидается, что смартфон получит игровые плечевые триггеры, а также активную систему охлаждения с вентилятором.

Сообщается, что новинка унаследует большую часть характеристик базового iQOO 15. В числе предполагаемых особенностей — крупный 6,85-дюймовый плоский LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 2K, частотой обновления 144 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном. В качестве процессора ожидается Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ёмкость аккумулятора может составить около 7000 мА·ч, с поддержкой быстрой проводной зарядки на 100 Вт и беспроводной на 50 Вт.





На задней панели, по слухам, будет установлена тройная камера с сенсорами по 50 Мп. Работать смартфон, вероятно, будет под управлением Android 16 с оболочкой OriginOS 6. Также ожидается защищённый корпус с сертификацией IP68/69, обеспечивающей защиту от воды и пыли.