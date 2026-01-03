Компания MediaTek незаметно анонсировала новый мобильный процессор Dimensity 7100, который, по всей видимости, является преемником модели Dimensity 7050. Новый чип получил восьмиядерный процессор, состоящий из четырёх ядер Arm Cortex-A78 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и четырёх энергоэффективных ядер Cortex-A55, работающих на частоте до 2,0 ГГц.

За графику отвечает GPU Mali-G610 MC2. Платформа поддерживает оперативную память LPDDR5 со скоростью до 5500 Мбит/с и LPDDR4x до 4266 Мбит/с, накопители формата UFS 3.1, а также камеры с разрешением до 200 Мп. Максимально поддерживаемое разрешение дисплея составляет 1200 × 2600 пикселей при частоте обновления до 120 Гц.

Dimensity 7100 оснащён встроенным 5G-модемом с поддержкой двух SIM-карт в сетях пятого поколения и пиковой скоростью загрузки до 3,3 Гбит/с. Также чип поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и навигационные системы GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и NavIC.

Ожидается, что первым смартфоном на базе Dimensity 7100 может стать Infinix Note Edge, официальный анонс которого, по слухам, состоится уже в этом месяце. Впрочем, его может опередить Tecno Pova Curve 2, запуск которого также планируется в ближайшее время.