В преддверии CES 2025 компания MSI представила два игровых монитора с диагональю 32 дюйма и разрешением 4K, ориентированных на разные категории пользователей. Модели MPG 322UR QD-OLED X24 и MAG 321UP QD-OLED X24 построены на базе 5-слойной Tandem OLED-архитектуры с технологией EL Gen 3, которая повышает световую эффективность и увеличивает срок службы панели.

Оба монитора оснащены технологией DarkArmor Film, призванной устранить типичные недостатки QD-OLED-дисплеев. Специальное покрытие убирает фиолетовые и красноватые оттенки, которые обычно появляются на таких экранах при внешнем освещении. По заявлению MSI, уровень «чёрного» цвета стал глубже примерно на 40%, что улучшает контрастность и общее качество изображения. Кроме того, твёрдость поверхности экрана увеличена с 2H до 3H, что обеспечивает в 2,5 раза лучшую защиту от царапин при повседневном использовании.

Модель MPG 322UR QD-OLED X24 получила дополнительный AI Care Sensor, которого нет у второй версии. Этот чип с собственным NPU в реальном времени определяет присутствие пользователя перед монитором. Если система фиксирует, что перед экраном никого нет, она автоматически регулирует энергопотребление и активирует защитные механизмы панели. Это помогает снизить риск выгорания и продлить срок службы дисплея, не мешая игровому процессу.

MAG 321UP QD-OLED X24 является более базовой версией. В ней используется тот же 5-слойный Tandem OLED-дисплей и покрытие DarkArmor Film, но отсутствует AI Care Sensor. Такой вариант подойдёт тем, кому важны ключевые преимущества новой панели без дополнительных автоматических функций защиты.

5-слойная Tandem OLED-конструкция отличается от классических однослойных OLED-панелей тем, что использует несколько светодиодных слоёв. Это позволяет добиться более высокой яркости и распределить электрическую нагрузку на большую площадь, снижая износ отдельных пикселей. Для OLED-дисплеев это особенно важно, поскольку статичные изображения со временем могут приводить к выгоранию.





Технология QD-OLED сочетает квантовые точки с OLED-матрицей, обеспечивая более широкий цветовой охват и более точную цветопередачу по сравнению с WOLED-дисплеями. Формат 32 дюйма с разрешением 4K даёт плотность около 140 пикселей на дюйм, что обеспечивает хороший баланс между рабочим пространством и чёткостью изображения как для игр, так и для работы.

MSI пока не раскрыла цены и точные сроки выхода новинок. Известно лишь, что обе модели поступят в продажу в течение 2026 года, а подробные характеристики, включая частоту обновления, время отклика и набор портов, будут объявлены ближе к запуску.