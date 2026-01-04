Компания Honor представит смартфон Honor Power 2 с процессором Dimensity 8500 Elite и аккумулятором ёмкостью 10 080 мА·ч уже 8 января. Однако на фоне скорого анонса бренд начал намекать и на ещё одну новинку — устройство из серии Magic 8, которое также может быть представлено в этом месяце. Судя по тизеру, в Китае до конца января или в начале февраля может дебютировать модель под названием Magic 8 Pro Air.

Слова «Pro» и «Air», опубликованные над постом президента Honor Фанфэя в Weibo, указывают на то, что грядущий смартфон будет использовать именно такие обозначения. Официальное название пока не подтверждено, но устройство может выйти либо как Honor Magic 8 Pro Air, либо просто как Magic 8 Air.

По информации инсайдера Experience More, Honor Magic 8 Pro Air станет компактным смартфоном с ультратонким корпусом. Он получит экран диагональю 6,31 дюйма. Ранее сообщалось, что это будет LTPO OLED-дисплей с разрешением 1,5K, оснащённый ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном.

Внутри устройства ожидается процессор MediaTek Dimensity 9500. Смартфон, по слухам, будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Характеристики камер пока не раскрываются, однако, учитывая принадлежность к серии Magic 8, можно ожидать достойные возможности в области мобильной фотографии. Работать устройство будет под управлением MagicOS 10 и получит металлическую рамку для повышения прочности корпуса.

Также сообщается, что Magic 8 Pro Air может быть представлен в Китае примерно через десять дней. Если эта информация подтвердится, официальные тизеры с демонстрацией дизайна могут появиться вскоре после запуска Honor Power 2. Согласно последним данным, смартфон будет доступен в цветах Feather White, Shadow Black, Light Orange и Fairy Purple.



