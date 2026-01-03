В преддверии выставки CES компания Samsung представила новый портативный проектор Freestyle+. Устройство получило пиковую яркость 430 ISO-люмен, что нельзя назвать высоким показателем — такой уровень подходит в основном для просмотра в тёмном помещении и будет малоэффективен при наличии внешнего освещения.

При этом Samsung отмечает, что Freestyle+ почти в два раза ярче проектора предыдущего поколения. Модель выполнена в фирменном дизайне с возможностью вращения на 180 градусов, благодаря чему изображение можно проецировать практически под любым углом — на стены, потолок и даже на пол — без использования дополнительных аксессуаров.

Проектор оснащён встроенным 360-градусным динамиком, который, по заявлению компании, обеспечивает более насыщенное и объёмное звучание при компактных габаритах. Также Freestyle+ поддерживает технологию Q-Symphony, позволяя синхронизировать звук с совместимыми саундбарами Samsung для создания более цельного и многослойного аудиоэффекта.

Устройство получило набор интеллектуальных функций обработки изображения. 3D Auto Keystone автоматически корректирует искажения даже при проекции на неровные или нестандартные поверхности, такие как углы, шторы или наклонные стены. Функция Real-time Focus в реальном времени подстраивает фокусировку при перемещении или вращении проектора, сохраняя чёткое и стабильное изображение. Screen Fit автоматически подгоняет картинку под размеры экрана при использовании проекционного полотна, а Wall Calibration анализирует цвет и текстуру поверхности, снижая визуальные искажения и улучшая качество просмотра.

В продажу Samsung Freestyle+ поступит в первой половине 2026 года. Проектор будет представлен на выставочном стенде Samsung на CES. Информация о цене пока не раскрывается.



