Компания Realme официально подтвердила, что смартфон Realme Neo 8 будет представлен в Китае уже в этом месяце. Вместе с названием устройства бренд также раскрыл, какой процессор ляжет в его основу, позволив заранее понять, на что будет ориентирована новинка.

Realme Neo 8 оснастят флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Этот же чип используется в готовящемся iQOO Z11 Turbo и уже продающемся в Китае OnePlus Ace 6T. По данным, опубликованным самой компанией, смартфон набирает более 3,58 миллиона баллов в AnTuTu, что выводит его в число самых производительных Android-устройств в своём сегменте. Представители Realme подчёркивают, что Neo 8 позиционируется как игровой флагман нового поколения с упором на стабильную частоту кадров и эффективный контроль температуры, а не на кратковременные пиковые показатели.

Согласно утечкам и официальным тизерам, Realme Neo 8 получит плоский 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung с разрешением 1,5K и адаптивной частотой обновления от 1 до 165 Гц. Экран будет поддерживать высокочастотное ШИМ-затемнение, что должно повысить комфорт при длительном использовании. Также ожидается основная камера на 50 Мп с крупным сенсором.

Опубликованное в сети изображение смартфона показывает, что устройство получит металлическую рамку и квадратный модуль камеры, расположенный в левом верхнем углу задней панели. Рядом с блоком камер находится фирменный световой элемент Awakening Halo, который будет динамически подсвечиваться при входящих звонках и уведомлениях.

За автономность Realme Neo 8 будет отвечать аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и функции bypass charging, предназначенной для снижения нагрева во время продолжительных игровых сессий. Также смартфону приписывают ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и корпус с защитой от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69.



