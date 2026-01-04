Компания Vivo, как ожидается, проведёт презентацию в марте, на которой представит флагман Vivo X300 Ultra. По слухам, вместе с ним может дебютировать и модель Vivo X300s — улучшенная версия Vivo X300, который был анонсирован в Китае в октябре 2025 года. Новая утечка от известного инсайдера Digital Chat Station раскрыла ключевые характеристики будущего смартфона.

Согласно информации источника, Vivo X300s получит плоский дисплей с тонкими рамками одинаковой ширины по всем четырём сторонам. На задней панели разместится круглый модуль основной камеры.

Смартфон будет оснащён 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K. Основная камера на тыльной стороне получит разрешение 200 Мп, а дополнять её будет перископный телеобъектив среднего уровня. За производительность будет отвечать ещё не представленный процессор MediaTek Dimensity 9500 Plus, который, по слухам, является разогнанной версией текущего Dimensity 9500.

Одной из ключевых особенностей Vivo X300s станет аккумулятор ёмкостью около 7000 мА·ч. Для сравнения, у Vivo X300 используется батарея на 6040 мА·ч. Также ожидается наличие ультразвукового сканера отпечатков пальцев под экраном и защищённого от воды корпуса.

Хотя вокруг Vivo X300 Ultra ходят разговоры о возможном глобальном релизе, модель X300s, вероятно, останется эксклюзивом китайского рынка примерно на год. Причина заключается в стратегии бренда: Vivo X200s, представленный в Китае в апреле 2025 года, должен выйти на международный рынок под названием Vivo X200T уже в конце текущего месяца или в начале февраля. По аналогии, Vivo X300s может появиться за пределами Китая в 2027 году под именем Vivo X300T.



