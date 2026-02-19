По данным Минпромторга РФ, пользователи мессенджера Max подтвердили возраст при покупке товаров категории 18+ более 1 миллиона раз — цифровая верификация уже доступна в более чем 70 тысячах магазинов по всей стране. Функция позволяет не носить с собой оригиналы документов, а ритейлерам — автоматизировать проверки; помимо возраста в Max запустили и подтверждение статуса пенсионера, чтобы кассы автоматически применяли нужные скидки. На конец января у сервиса было около 89 миллионов пользователей.

Что умеет Max

Набор возможностей Max быстро превращает мессенджер из коммуникационного инструмента в платформу для повседневных операций — от звонков до официальных подтверждений личности:

Подтверждение возраста для покупок 18+ — более 1 млн случаев использования;

Поддержка верификации статуса пенсионера — автоматические скидки на кассе;

Доступность услуги в более чем 70 тысячах магазинов по России;

Стандартный набор мессенджера: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, пересылка больших файлов, денежные переводы;

Аудитория — порядка 89 миллионов пользователей (конец января).

Технически и коммерчески это разумный ход: ритейл получает скорость и меньше человеческих ошибок, пользователи — удобство. Но масштаб внедрения порождает вопросы о проверке подлинности данных, хранении и контроле доступа — привычные для цифровой идентификации риски, которые в России усилит вопрос интеграции с госуслугами и нормативная ясность.

Дальше все зависит от двух вещей: насколько глубоко Max сумеет интегрироваться с государственными реестрами и как быстро ритейл подготовит кассовые процессы к массовой цифровой верификации. Без ответов на эти вопросы удобство превратится в конкурентное преимущество лишь для тех игроков, кто решит балансировать скорость, легальность и приватность.