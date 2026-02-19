На проходящем в Нью‑Дели саммите AI Impact Summit университет Galgotias представил робота под именем Orion как свою разработку — но посетители и пользователи в сети быстро опознали машину как серийную модель Go2 от китайской Unitree Robotics. Университет извинился «за путаницу», а организаторы попросили учебное заведение освободить стенд.

Что такое Unitree Go2 и почему его узнали

Unitree — известный китайский производитель «роботов‑собак», и Go2 входит в семейство массово выпускаемых моделей. Эти машины появляются на выставках, в коммерческих проектах и в роликах энтузиастов, поэтому их легко опознать по внешнему виду и манерам передвижения. В случае с Orion аудитория не поверила в заявление о местной разработке и быстро нашла совпадения с коммерческой моделью.

Что произошло и какие факты подтверждены

Кто: стенд университетa Galgotias на AI Impact Summit в Нью‑Дели.

Что показали: робот под именем Orion — оказался моделью Go2 от Unitree.

Реакция: в соцсетях опознали устройство; университет извинился и позже убрал стенд.

Источник заявления: преподаватель университета дал интервью телеканалу DD News, утверждав, что робот разработан в вузе.

Контекст: саммит собирает лидеров государств и технологов, поэтому инцидент получил широкое внимание.

Это не просто курьёзный эпизод: на фоне политических и имиджевых кампаний за локальные технологии случаи выдачи чужих решений за собственные подрывают доверие и повышают риск репутационных потерь у вузов и организаторов событий.

Какие вопросы остаются и чего ждать дальше

Организаторам крупных саммитов придётся тщательнее проверять экспонаты — особенно в разделах, где демонстрируют «национальные достижения». Университетам же стоит помнить: покупать или арендовать готовые решения для шоу‑демонстраций проще, но дешевле обходится только первое впечатление. Следующие дни саммита покажут, введут ли организаторы дополнительные правила верификации экспонентов или ограничатся публичными извинениями.