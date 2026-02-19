BMW M объявила, что за ближайшие два с половиной года выпустит 30 новых автомобилей под марками M и M Performance — от чистых бензиновых спорткаров до подключаемых гибридов и электрических версий. Масштабная атака на модельный ряд должна сохранить рекордные продажи M: в 2025 году подразделение передало покупателям 213 457 автомобилей.

Какие модели выйдут до 2029

Глава BMW M Франк ван Мел сообщил в интервью, что в следующем окне появится до 30 новых позиций. Конкретику компания не дала, но на основе анонсов и шпионских фотографий список выглядит примерно так:

M2 xDrive — вероятный дебют в 2026 году (на базе текущего G87).

Электрический M3 — появится в 2027 году; его бензиновый собрат с рядной «шестёркой» ожидается в 2028 году, оба — с автоматом и xDrive вместо классической задней приводной конфигурации.

iX3 M и iX4 M — электрические M-версии к концу 2026-2027 годов, включая Neue Klasse‑производные.

Следующее поколение X5 (G65) — в составе: M60, M60e и iX5 M70; верхние версии получат и V8, и полностью электрический вариант.

Второе поколение X7 (G67) — 2027 год; в линейке будут «M Lite» варианты (M60/M70) и электрическая вершина ALPINA iX7 M70 xDrive.

M5 получит обновление (LCI) в 2027 году для седана G90 и универсала G99; возможны версии в духе CS/Competition Sport.

Фацелиты i5, M135/M235 и связанные X1 M35/X2 M35 — плановые обновления до 2029 года.

Одновременно BMW M уже сокращает семейство: M8 прощается с серией, M850i уйдёт с производства в апреле, последний Z4 M40i также снимают с конвейера. XM может исчезнуть к 2029 году, а iX M60 и менее мощные версии планируют вывести к середине 2028 года.

Чем M Performance отличается от полных M

Из 30 позиций значительную часть займут модели с шильдиком M Performance — они ближе к массовым покупателям по цене и функциональности, при этом часть «настоящих» M остаётся престижеобразующей вершиной. Это очевидная ставка на объём: M превращается из чисто спортивного подразделения в многослойную линейку, где есть и хардкорные машины, и «заряженные» версии для повседневной эксплуатации.

Эта перестановка уже видна по тому, что новые флагманские «тройки» теряют ручную коробку и задний привод в пользу автоматов и полного привода — шаг, который разочарует часть энтузиастов, но упростит жизнь покупателям в «плохую» погоду и увеличит рынок моделей с более высоким средним чеком.





Переход на электрику и гибриды также означает смену технологии и имиджа: V8 останется как верхняя опция в больших SUV, но электрические «М» займут заметную долю линейки. Для дилеров это шанс продавать больше опций и сервисов; для бренда — удерживать темп роста без увеличения доли чисто спортивных моделей.

Что дальше

Ставка на 30 новинок — это не просто рост каталога, а попытка трансформировать M из узкоспециализированного подбренда в модульную платформу для городской и премиальной мобильности. В ближайшие три года ключевой вопрос: сможет ли BMW сохранить престиж «полных» M на фоне экспансии M Performance и электрификации, или «мягкие» версии размоют уникальность марки.

Главный эффект для покупателя — выбор. Больше модификаций означает больше опций по цене и корме для разных рынков. Для фанатов — меньше классики в чистом виде. Для конкурентов (Mercedes‑AMG, Audi Sport, Porsche) это сигнал: гибриды и электрические топ‑версии станут полем ближайшей борьбы, а не только арена для внутренних рекордов на треке.