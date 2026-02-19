Компания Fort представила альтернативу фитнес-трекеру Whoop 5.0, сделав ставку на более точный учёт силовых тренировок. По заявлениям производителя, устройство способно распознавать более 50 различных упражнений без необходимости вручную выбирать тип активности. Вместо абстрактных показателей вроде повышенного пульса браслет показывает конкретные данные — например, сколько приседаний, отжиманий или упражнений на пресс было выполнено.

Для записи тренировки не нужно открывать приложение или нажимать кнопки: достаточно носить Fort на запястье, и он автоматически фиксирует каждую тренировочную сессию. Устройство использует данные с датчиков сердечного ритма и движения, которые обрабатываются с помощью продвинутых алгоритмов. Сопутствующее мобильное приложение не только считает количество повторений для разных упражнений, но и наглядно показывает недельный прогресс, а также помогает выявить группы мышц, которые получают недостаточную нагрузку.

Помимо силовых тренировок, Fort отслеживает кардионагрузки, такие как бег, а также контролирует сон и уровень стресса. Вес браслета составляет всего 30 граммов, что делает его удобным для ношения в течение всего дня. Заявленное время автономной работы — до семи дней. Устройство будет доступно в серебристом, чёрном и золотом цветах, а также поддерживает сменные ремешки для подбора под стиль владельца.

Фитнес-браслет Fort поступит в продажу в третьем квартале 2026 года. На первом этапе поставки будут осуществляться только на территории США. Цена устройства составит 289 долларов.