Компания Huawei готовится вновь обновить линейку фитнес-браслетов. Почти через год после выхода Huawei Band 10 в собственном ПО компании появились признаки запуска новой модели.

В приложении Huawei Smart Life была обнаружена запись устройства под названием Huawei Band 11 Pro. При нажатии на неё пользователей перенаправляет в Huawei Health, где интерфейс, особенно в версии на HarmonyOS, фактически раскрывает финальный дизайн браслета. Официальных анонсов пока не было, но такой «цифровой след» сложно игнорировать.

Судя по изображениям в приложении, Band 11 Pro получил более премиальный внешний вид. Корпус выглядит закруглённым по периметру и, вероятно, выполнен с металлической отделкой. Экран окружён равномерными рамками со всех четырёх сторон, а его левый и правый края слегка скруглены. При этом изгиб выглядит минимальным, поэтому, скорее всего, панель остаётся плоской.

Для Huawei Band 11 Pro предусмотрено как минимум два варианта ремешков: плетёный и силиконовый. На боковой грани также присутствует физическая кнопка, которая, вероятно, будет использоваться для переключения экранов, навигации по меню и активации дисплея.

Пока Huawei не раскрыла официальные характеристики серии Band 11, однако логично ожидать, что новинка станет эволюционным развитием Huawei Band 10. Предыдущее поколение предлагало настраиваемые циферблаты, Always-On Display, отслеживание сна на основе показателей HRV и сотни спортивных режимов. Эти функции уже стали стандартом для сегмента, поэтому их отсутствие в новой модели было бы неожиданным.





Особый интерес вызывает приставка Pro. В последний раз Huawei выпускала Pro-версию фитнес-браслета четыре года назад — это был Huawei Band 6 Pro, который получил датчик температуры и функции измерения температуры тела. Интрига заключается в том, какую новую «фишку» компания решит добавить в Band 11 Pro и чем он будет отличаться от обычной версии.