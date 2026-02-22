Компания Huawei официально запустила два новых фитнес-браслета — Huawei Band 11 и Huawei Band 11 Pro. Устройства практически идентичны по характеристикам, однако отличаются материалами корпуса, габаритами и ценой.

Обе модели оснащены 1,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 286 × 482 пикселя и плотностью 347 PPI. Экран поддерживает полноценное сенсорное управление и дополнен физической боковой кнопкой для навигации.

Huawei позиционирует Band 11 и Band 11 Pro как лёгкие браслеты для повседневного ношения. Обычная версия Band 11 предлагается в двух вариантах корпуса: из алюминиевого сплава или прочного полимера. Версия Pro по умолчанию использует алюминиевый корпус. Это отражается на весе: Band 11 весит 17 г в алюминиевом исполнении или 16 г в полимерном, тогда как Band 11 Pro весит 18 г (без ремешка). По размерам Pro-модель немного выше — 43,5 мм против 42,6 мм у стандартной версии.

Оба браслета комплектуются ремешком из фторэластомера и имеют водозащиту 5 ATM, что позволяет использовать их для плавания и повседневной активности, связанной с водой. Внутри установлен набор датчиков, включающий 9-осевой IMU (акселерометр, гироскоп и магнитометр), оптический датчик сердечного ритма и датчик освещённости.

Связь осуществляется по Bluetooth 6.0 с поддержкой BLE. Устройства совместимы со смартфонами на Android 9.0 и выше, а также iOS 13.0 и новее.





За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 300 мА·ч. По заявлению Huawei, браслеты способны проработать до 14 дней при лёгком использовании, около 8 дней при обычном сценарии и до 3 дней при включённом режиме Always-On Display.

Наиболее заметное различие между моделями — цена. Huawei Band 11 стартует с отметки в 41 доллар, тогда как Huawei Band 11 Pro предлагается за 77 долларов.

Цветовые варианты также отличаются. Band 11 доступен в цветах Beige, Green, White, Black и Purple (для полимерной версии), при этом Black предлагается и в полимерном корпусе. Band 11 Pro выпускается в цветах Green, Blue и Black.