По данным издания TheNewCamera, компания Sony тестирует прототип 16-мегапиксельного CMOS-сенсора с частично многослойной архитектурой, разработанного с прицелом на видеовозможности. Несмотря на то что речь пока идёт лишь о ранней стадии разработки, предполагаемые характеристики указывают на смещение фокуса в сторону высокой скорости работы и качества съёмки при слабом освещении, а не на гонку за разрешением. Такой подход хорошо вписывается в философию камер, подобных Sony FX3, а также ожидаемого обновления линейки A7S, включая долгожданного преемника Sony A7S III.

Ранее Sony уже применяла полностью многослойные сенсоры в топовых моделях, таких как Sony A1, обеспечивая экстремально высокую скорость считывания данных, но при этом с заметно более высокой себестоимостью. Частично многослойная конструкция занимает промежуточное положение между классическими BSI-сенсорами и полностью stacked-решениями.

Проще говоря, часть электроники, включая аналого-цифровые преобразователи, размещается под фотодиодами. Это позволяет значительно ускорить считывание данных по сравнению с традиционными сенсорами с задней подсветкой, но без затрат, характерных для полностью многослойной архитектуры. В результате можно ожидать более быстрой видеосъёмки с меньшим эффектом rolling shutter при более доступной цене.

Одним из самых интересных слухов является поддержка оверсэмплинга почти с 5K до 4K, а также скорость считывания, якобы достигающая 240 кадров в секунду. Если эта информация подтвердится, это может означать возможность записи видео в 4K при 240 fps в отдельных режимах — серьёзный шаг вперёд по сравнению с ограничением 4K 60 fps у текущей FX3. Для видеографов и гибридных съёмок такие частоты кадров открывают новые возможности замедленной съёмки без использования внешних рекордеров или обходных решений.

Также сообщается, что сенсор будет оснащён крупными пикселями размером 7,2 мкм, что напрямую улучшает работу в условиях низкой освещённости. Это полностью соответствует концепции серии A7S, где ставка делается на меньшее количество мегапикселей, но более чистую картинку на высоких ISO и качественный видеовыход.





Среди других предполагаемых характеристик упоминаются автофокус с полнопиксельным фазовым детектированием, потенциально работающий на высоких частотах кадров, поддержка DCG-HDR для расширенного динамического диапазона, а также активная стабилизация изображения с минимальным кропом.

По срокам предполагается, что обновление в кино-линейке может состояться во втором квартале 2026 года, тогда как выход A7S IV возможен ближе к концу 2026-го или даже в начале 2027 года. По слухам, цена новой FX3 II может составить от 3 500 до 4 000 долларов, а A7S IV — около 3 000 долларов.

Пока это лишь повод для внимательного наблюдения, особенно для тех, кто в первую очередь ценит съёмку при слабом освещении и высокие частоты кадров, а не максимальное разрешение.