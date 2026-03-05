Vivo официально подтвердила, что в смартфоне X300 Ultra установлен сенсор Sony LYT-901 с разрешением 200 мегапикселей — впервые в мире. Эта камера стала центром новой флагманской фотосистемы, а производитель раскрывает технические подробности, обещая скачок в качестве мобильной фотографии.

Главный сенсор имеет внушительный размер пикселя 1/1.12 дюйма и сочетает в себе 200 миллионов точек со 35 мм фокусным расстоянием, оптимальным для уличной и документальной съёмки с минимальными искажениями и естественной перспективой. Vivo заявляет, что эффективная площадь сбора света на пиксель увеличена более чем на 30% по сравнению с предыдущим поколением, что должно заметно улучшить качество снимков при слабом освещении.

Стабилизация оптики получила значительное улучшение — с CIPA 5.0 до 6.5, что повысит чёткость как фото, так и видео при съёмке с рук. Оптическая система переосмыслена: предыдущие 7 элементов линз уступили место сочетанию 1G + 6P с профессиональным покрытием ALD PRO, уменьшающим отражения примерно на 30% и заметно снижающим призраки и блики в сложных условиях освещения.

Остальная камера X300 Ultra и аксессуары для съёмки

По слухам, в состав камеры также войдут ультраширокоугольный сенсор Sony LYT-828 на 50 МП и 200-мегапиксельный перископический телеобъектив Samsung HPB. Для точной цветопередачи добавлен 5-мегапиксельный мультиспектральный датчик. Фронтальная камера может получить 50 МП с автофокусом, что редко встречается в современных флагманах.

На MWC 2026 Vivo демонстрировала уникальный телеконвертер с фокусным расстоянием 400 мм, позволяющий достичь 17-кратного оптического зума, ориентированный на профессиональных фотографов и видеографов. Дополнительно готовится более компактный и универсальный телеконвертер для любителей повседневной фотографии.





Появление Sony LYT-901 на мобильном рынке — важный шаг для Vivo. Соотношение большой матрицы, высокая детализация и улучшенная стабилизация ставят X300 Ultra в один ряд с лучшими камерами мобильных устройств 2026 года, опережая прямых конкурентов и создавая новую планку в сегменте съёмки.