Всего через несколько дней после первых слухов о новом фитнес-браслете Huawei, ресурс WinFuture опубликовал исчерпывающие технические характеристики и рендеры модели Band 11 Pro. Устройство получит премиальные материалы корпуса, рекордно яркий экран и встроенный GPS, оставаясь при этом в доступном ценовом сегменте.

Согласно опубликованным данным, Band 11 Pro будет доступен в трёх цветах — зелёном, синем и классическом чёрном. Покупатели также смогут выбирать между двумя вариантами исполнения: алюминиевым или более дорогим из титано-алюминиевого сплава, что нетипично для устройств этого класса. Защита от воды подтверждена на уровне 50 метров (5 ATM) и сертификацией IP67.

Ключевым улучшением стала 1,62-дюймовая AMOLED-панель вертикальной ориентации с разрешением 482×286 пикселей. Пиковая яркость впечатляет — до 2000 нит, что гарантирует отличную читаемость даже под прямыми солнечными лучами. Вес браслета без ремешка составляет всего 14 граммов благодаря компактной батарее ёмкостью 300 мАч. В режиме энергосбережения автономность достигает 14 дней, при обычном использовании — около 10 дней. Для сравнения, стандартная модель Band 11, по слухам, получит аккумулятор на 180 мАч.

Спутниковая навигация и полный набор датчиков

В отличие от базовой версии, Pro-модель оснащается встроенным GPS, что позволяет точно отслеживать маршруты пробежек и велопрогулок без привязки к смартфону. Сенсорная начинка включает акселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический пульсометр и датчик внешней освещённости. Функционал здоровья покрывает стандартные метрики: подсчёт шагов, непрерывный мониторинг сердечного ритма, измерение насыщения крови кислородом (SpO2), уровень стресса и управляемые дыхательные упражнения.





Браслет позволит читать уведомления, просматривать SMS и даже принимать звонки непосредственно с запястья, выступая в роли гарнитуры (вероятно, через Bluetooth-сопряжение со смартфоном). Все данные синхронизируются с приложением Huawei Health.

Цена и сроки выхода

Ожидается, что официальный дебют Huawei Band 11 Pro в Германии и других европейских странах состоится в начале марта. Ориентировочная стоимость составит от €50 до €70 в зависимости от версии (алюминий или титановый сплав). Это ставит новинку в прямую конкуренцию с Xiaomi Smart Band 9 Pro и Amazfit Active, предлагая при этом более яркий дисплей и премиальные материалы в том же ценовом диапазоне. Пока неизвестно, появится ли стандартная версия Band 11 одновременно с Pro-моделью.