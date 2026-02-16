Apple разослала приглашения на пресс‑мероприятие, которое пройдёт 4 марта в Нью‑Йорке. Ожидается одновременный анонс нескольких аппаратных новинок: доступного iPhone 17e, как минимум одной линейки новых Mac и обновлённых iPad — событие выглядит как попытка заполнить весеннюю продуктовую воронку перед летними релизами ПО.

Что представит Apple на презентации 4 марта

Список ожидаемых устройств уже сформировался по утечкам и отраслевым публикациям. Официально всё подтвердят только на самой презентации, но сейчас это ближайший ориентир для каналов продаж и поставщиков комплектующих.

MacBook на базе чипа Apple Silicon A18 Pro — позиционируется как доступное решение на «фирменном» кремнии.

MacBook Air с чипом M5.

MacBook Pro в старших конфигурациях с M5 Pro и M5 Max.

Новые мониторы для Mac.

iPhone 17e — бюджетная модель в линейке iPhone 17.

Базовый iPad с чипом A18 и iPad Air на базе чипа M4.

Появление первых бет‑сборок iOS 26.4 с обновлённой Siri на базе модели Google Gemini (возможное объявление деталей Apple Intelligence).

Чем A18 Pro в Mac отличается от M‑серии

Самый любопытный пункт — появление в ноутбуке «A18 Pro». Обычно A‑чипы остаются за iPhone и iPad, а Mac работают на M‑серии. Если в ноутбуке действительно окажется A18 Pro, это может означать две вещи: Apple ищет способы удешевить базовые модели Mac или тестирует вариант с более мобильным, энергоэффективным ядром для лёгких ноутбуков.

Тренд не новый: архитектура мобильных ядер давно влияет на настольные SoC компании. Использование A‑серии в дешёвых ноутбуках логично с точки зрения себестоимости и термоуправления, но это создаёт дополнительную продуктовую путаницу — покупателю придётся внимательнее смотреть на маркировку чипа при выборе Mac.

Что с iOS 26.4 и Siri на базе Google Gemini

Появление Siri на базе Google Gemini в бета‑сборке iOS 26.4 — ещё один сигнал, что Apple не замкнулась в собственном стеке для ИИ. Интеграция крупной внешней модели объясняется желанием быстро повысить качество ассистента, но это влечёт вопросы о нюансах приватности, оффлайн‑возможностях и расходе данных.





На фоне конкурентов — Microsoft с Copilot и Google с Gemini — Apple пытается догнать по функциональности интеллектуальных помощников, не жертвуя своей риторикой о приватности. Какой компромисс будет выбран, увидим на презентации.

Кого это затронет и что ждать дальше

Пользователи получат больше вариантов на разных ценовых уровнях: если iPhone 17e окажется действительно дешевле, часть спроса сместится с прошлых моделей вниз. Ритейл и цепочки поставок подготовятся к волне обновлений Mac и iPad — особенно если M5 Pro/M5 Max подтвердят серьёзный прыжок в производительности.

Для рынка важно другое: Apple явно формирует весенний аппаратный пакет и одновременно экспериментирует с ИИ‑партнёрствами. Вопросы остаются открытыми — как будут распределены семейства чипов внутри Mac, насколько глубоко Gemini интегрирован в Siri и как это повлияет на конфиденциальность пользователей. Ответы начнут поступать 4 марта, но многие детали дождутся релизов продуктов и бета‑программ.

Если вы планируете апгрейд или покупку устройств Apple весной, следите за анонсом 4 марта: набор новинок может изменить выбор между «бюджетным» и «профессиональным» аппаратным решением у Apple.