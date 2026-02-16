Криптовалюты резко подешевели в понедельник: биткоин опустился примерно до $68,200, эфир торгoвался около $1,995.82, XRP — $1.5085. Под давлением оказались 85 из 100 крупнейших токенов по капитализации; монеро и zcash потеряли около 10% и 8% соответственно.

Снижение совпало с неделей насыщенной макроэкономикой — трейдеры смотрят на протоколы ФРС и показатель core PCE. Рынок рспортировал: недавний уик‑эндовый рост биткоина до $70,000 не закрепился, и продавцы снова получили инициативу.

Цена и показатели ведущих криптовалют

Биткоин — около $68,200 (в статье приводилось также значение $69,411.22).

Эфир — $1,995.82.

XRP — $1.5085.

DOGE — $0.1024.

Monero (XMR) — $321.94; Zcash (ZEC) — $286.77.

Индекс CoinDesk Smart Contract Platform Select Capped — падение почти 6%, годовой откат ~28%.

Роль макроэкономики и ожиданий ФРС

Парадокс в том, что рыночный фон до падения выглядел благоприятным: американская инфляция по CPI замедлилась до 2,4% год‑к‑году в январе (с 2,7% в декабре), а доходность 10‑летних облигаций упала до 4,05% — это обычно поддерживает рискованные активы.

Тем не менее трейдеры предпочитают ждать протоколов января ФРС и выхода core PCE — именно эти данные могут подтвердить или опровергнуть надежды на два снижения ставки по 25 базисных пунктов в этом году. В результате и ралли, и коррекция сейчас проходят под знаком «декларативной осторожности».

«Рыночный аппетит оставался выборочным, макрофакторы держали трейдеров в обороне. На деривативах рынок продолжает вести себя так: сначала снижает кредитное плечо, а потом уже задаёт вопросы. Ралли с трудом удерживаются, падения покупают выборочно у очевидных уровней». Викрам Суббурадж, генеральный директор, биржа Giottus

Кто выигрывает, кто теряет

Кратко: теряют рискованные и высоколеверидженные позиции; выигрывают те, кто сидит вне плеча и умеет быстро переходить в кэш. Приватные монеты и некоторые малые альткойны показали более сильные просадки — это типично для фаз, когда трейдеры чистят экспозицию в риск‑активах.





На стороне переменных — сохранившаяся кореляция между иеной и биткоином: в статье отмечается, что положительная корреляция достигла рекордного уровня. Укрепление иены может сработать в пользу быков по биткоину; но в ближайшей перспективе рынок остаётся чувствителен к агрегированным потокам в деривативах и ETF, а также к расписанию макро‑событий.

«PCE, мерило ФРС, будет внимательно отслеживаться для подтверждения, что инфляция ослабевает — особенно после того, как CPI показал лишь постепенную дезинфляцию и инфляция остаётся выше 2% целевого уровня. Рынки оценят как месячную динамику, так и годовую тенденцию для сигналов по политике». Дессислава Янева, аналитик, Nexo Dispatch

Чем это закончится на этой неделе — зависит от двух вещей: подтвердит ли core PCE ожидания смягчения, и не появится ли новый толчок в деривативах. Если PCE подыграет, вероятность восстановления остается; если данные разочаруют — следующая цель для продавцов будет определяться ликвидностью и открытыми позициями.