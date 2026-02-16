По информации Bloomberg, в iOS 27 Apple сосредоточится не только на новой «разговорной» Siri и функциях искусственного интеллекта — инженеры намерены серьёзно почистить и переписать части операционной системы, чтобы улучшить энергоэффективность и стабильность. Это больше похоже на «ремонт двигателя», чем на косметическое обновление интерфейса.

Если задача выполнится, пользователи получат более долгое время работы без подзарядки и плавную платформу для будущих форм-факторов — складных iPhone и MacBook Pro с сенсорным экраном. Проигрывают те, кто полагается на старые системные решения и сторонние интеграции: любые крупные локальные изменения несут риск несовместимости и задержек у партнёров, о чём уже сигнализирует провал с внедрением CarPlay в Tesla.

Что изменят в iOS 27

Удаление старого и неиспользуемого кода: избавление от «наследия» прошлых поколений iOS.

Переписывание отдельных функций и библиотек для экономии ресурсов и ускорения отклика системы.

Точечные обновления встроенных приложений с упором на энергоэффективность.

Интеграция обновлённой Siri в стиле чат‑бота — с учётом ограничений по расходу батареи при фоновом ИИ.

Apple сравнивает подход с macOS Snow Leopard: тогда компания тоже выбрала путь оптимизации и выгоды за счёт чистки кода. На практике это означает меньше фоновых утечек памяти, меньше просыпающихся процессов и, в идеале, реальную прибавку к автономности устройств.

Почему важна очистка кода

Операционная система, год за годом получающая новые функции, накапливает «хвосты» — устаревшие API, совместимости с древними устройствами и обходные решения для редких случаев. Эти хвосты съедают ресурсы и делают систему менее предсказуемой. Переписывание позволяет снизить энергопотребление и создать базу для тяжёлых функций ИИ без мгновенного падения времени работы аккумулятора.

Кто выигрывает: владельцы старых и новых iPhone, которые получат более стабильную и экономную систему; сервисы Apple, которые смогут запускать более требовательные функции ИИ на той же батарее; сами инженеры — упростится поддержка кода. Кто проигрывает: сторонние разработчики, которым придётся адаптироваться к изменённым API, и партнёры по интеграции (например, автопроизводители), если Apple изменит публичные или приватные интерфейсы.





Чем iOS 27 отличается от подхода Android

Google и производители Android давно объединяют оптимизации батареи с развитием фоновым сервисов ИИ: часть работы выполняют на устройстве, часть — в облаке, часть — в апдейтах фреймворков. У Samsung и Google уже есть готовые решения для складных форм‑факторов и энергоменеджмента под них.

Apple делает ставку на унификацию платформы: вместо множества патчей — одно целевое «перебирание» системы, чтобы старые костыли не мешали новым возможностям. Это риск — крупные внутренние рефакторинги часто приводят к багам в первых сборках — но и шанс получить более предсказуемую основу для будущих функций, которые будут требовать много энергии, если их запускать без оптимизаций.

Чего ждать дальше

iOS 27 выглядит как подготовка к новой эре устройств и сервисов Apple: энергосбережение — это необходимое условие для массового внедрения локального ИИ, большего числа экранов и сложных интеграций. Первые тестовые сборки покажут, насколько бережно прошла чистка кода: заметный прирост автономности в реальном мире станет главным доказательством успеха.

Опасение одно: большие внутренние изменения часто бьют по экосистеме сильнее, чем внешние анонсы. Если партнёры и разработчики не успеют адаптироваться, мы увидим задержки (как с CarPlay в Tesla) и раздражение пользователей. У Apple есть время и ресурсы — но не всегда удаётся избежать детских болезней крупных рефакторингов.