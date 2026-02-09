Складной смартфон Huawei Pura X2, как ожидается, будет представлен в Китае уже в марте, и свежая утечка раскрыла новые детали о грядущей модели. Устройство станет заметным обновлением по сравнению с оригинальным Pura X, прежде всего за счёт более крупных дисплеев и нового процессора.

По данным инсайдера, Huawei Pura X2 оснастят внутренним складным экраном диагональю 7,69 дюйма с разрешением WQHD+, а внешний дисплей увеличится до 5,5 дюйма. Для сравнения, у первого Pura X был 6,3-дюймовый основной экран и компактный 3,5-дюймовый внешний.

Помимо изменений в экранах, смартфон, как сообщается, будет работать на новом фирменном чипсете Kirin 9030. Также ожидается появление телеобъектива в составе основной камеры, что станет заметным улучшением по сравнению с предыдущим поколением.

Ранее утечки указывали, что Pura X2 может предлагаться в конфигурациях вплоть до 20 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. В качестве операционной системы смартфон, вероятно, получит HarmonyOS 6.1. Цветовая палитра обещает быть широкой: синий, чёрный, зелёный, оранжевый, фиолетовый и белый варианты корпуса.

Официальных подтверждений от Huawei пока нет, но с приближением предполагаемой даты анонса деталей о Pura X2, вероятно, станет ещё больше.



