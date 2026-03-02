Компания IKEA выпустила в Европе ночник IKEA Ankarlägg с датчиком движения и питанием от батарейки. Устройство предназначено для использования в коридоре, спальне или шкафу и автоматически включается при обнаружении движения.

Ankarlägg выполнен в игривом дизайне в форме лампочки в бело-серых тонах. Ночник срабатывает при обнаружении движения на расстоянии до 3 метров и автоматически выключается через 30 секунд при отсутствии активности, что помогает экономить заряд батареи. При этом модель не относится к линейке умного дома IKEA, поэтому не поддерживает подключение к другим смарт-устройствам и управление через фирменное приложение.

Устройство работает от одной батарейки формата AAA. По оценке компании, при срабатывании около 10 раз в день заряда должно хватить примерно на шесть месяцев. На основании корпуса расположен переключатель для полного отключения питания. Благодаря беспроводной конструкции ночник легко установить в любом удобном месте с помощью входящей в комплект двусторонней клейкой ленты. Размеры устройства составляют 105 мм в высоту и 75 мм в ширину.

Ночник IKEA Ankarlägg уже доступен в ряде европейских стран, включая Францию и Швецию, по цене 2,99 евро или 39 шведских крон. В настоящее время он продаётся в интернет-магазине бренда, при этом наличие в розничных магазинах ограничено. О сроках выхода устройства в других странах пока не сообщается.