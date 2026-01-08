Компания IKEA планирует выпустить два новых умных светильника серии Varmblixt во второй половине 2026 года. Новинки развивают успех культового светильника в форме пончика, созданного в сотрудничестве с дизайнером Сабиной Марселис и представленного в 2023 году.

Первой новинкой станет умная версия настенного и настольного светильника Varmblixt LED. В отличие от предыдущей модели с оранжевым стеклянным корпусом, обновлённый вариант получит матовую поверхность из белого стекла. Встроенный источник света будет поддерживать двенадцать предустановленных цветов с плавным переходом от белого к розовому, бирюзовому и жёлтому оттенкам. Светильник сможет подключаться к хабу IKEA Dirigera, что позволит пользователям настраивать цвет освещения и уровень яркости.

Вторым устройством станет умный подвесной светильник Varmblixt. Он сохранит общий дизайн существующей LED-версии, однако получит расширенные возможности управления светом. Новая модель будет плавно менять оттенки тёплого и холодного белого света, адаптируясь под атмосферу помещения.

Оба умных светильника будут поставляться с пультом управления IKEA Bilresa и получат поддержку стандарта Matter. Это обеспечит совместимость с различными экосистемами умного дома и упростит интеграцию с устройствами других производителей.

Выход умных светильников IKEA Varmblixt в формате настольной или настенной лампы, а также подвесного светильника, запланирован на апрель 2026 года. Точная дата начала продаж и цены на новые устройства пока не объявлены.



