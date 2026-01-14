IKEA представила новую портативную Bluetooth-колонку Kallsup. Устройство поступит в продажу в ближайшие месяцы и будет отличаться компактными размерами, встроенным аккумулятором и возможностью объединения нескольких колонок для более мощного звучания.

Колонку Kallsup показали на выставке CES 2026 — это стало первым участием IKEA в данном мероприятии. Новинка дополняет линейку аудиоустройств бренда, в которую недавно вошли колонка Solskydd и светильник-колонка Kulglass.

Kallsup выполнена в форме куба и оснащена двумя физическими кнопками управления. Они отвечают за включение устройства и сопряжение по Bluetooth, при этом пользователь получает звуковое подтверждение действий. Колонка поддерживает Bluetooth 5.3 и, по заявлению IKEA, может быть объединена сразу с 100 такими же устройствами для создания более насыщенного и громкого звука.

Портативность обеспечивается встроенным аккумулятором, который, как утверждает компания, обеспечивает около девяти часов воспроизведения при уровне громкости 50%. Зарядка осуществляется через разъём USB-C, а сам аккумулятор позиционируется как сменный. Корпус колонки выполнен из пластика, её размеры составляют примерно 70 × 70 × 70 мм, а на нижней стороне расположены четыре небольшие ножки для устойчивости.

Bluetooth-колонка IKEA Kallsup поступит в продажу в апреле 2026 года по цене 10 долларов. Покупателям будут доступны три цветовых варианта: ярко-розовый, ярко-зелёный и белый.



