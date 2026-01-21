Сегодня состоялся официальный запуск Marshall Heddon — нового устройства, которое выполняет роль центра потоковой передачи музыки и одновременно передаёт звук сразу на несколько колонок Marshall, обеспечивая полноценную мультирум-систему.

Marshall Heddon поддерживает стриминг аудио через Spotify Connect, TIDAL, AirPlay и Google Cast, передавая звук на совместимые Bluetooth-колонки Marshall. При этом устройство не ограничивается простой трансляцией на одну колонку. Heddon разработан как связующее звено, объединяющее практически все Bluetooth-колонки Marshall в единую мультирум-систему с точно синхронизированным воспроизведением.

Благодаря технологии Auracast синхронизацию можно расширить на несколько комнат. Также предусмотрен LAN-порт для проводного подключения к сети.

Стоит учитывать одно ограничение: беспроводное соединение в данный момент поддерживается только колонками линейки Marshall Homeline III. Владельцы более старых моделей, включая Bluetooth-колонки прошлых поколений, всё же могут подключить их к мультирум-системе через RCA, но только в формате одной стереопары (левый и правый каналы).

При проводном подключении Heddon совместим с такими моделями, как Acton Bluetooth, Stanmore Bluetooth, Woburn Bluetooth, Acton II Bluetooth, Stanmore II Bluetooth, Woburn II Bluetooth, Kilburn, Kilburn II, Stockwell, Stockwell II, Tufton, Acton Voice и Stanmore Voice. Также к устройству можно подключить проигрыватель винила, чтобы транслировать звук с пластинок на современные колонки Marshall по всему дому.





Marshall продолжает курс на более экологичное производство. Корпус Heddon на 53 процента состоит из переработанных материалов. Из них 39 процентов приходится на металл, причём 77 процентов металлических компонентов изготовлены из сертифицированного вторичного сырья. Кроме того, устройство полностью лишено ПВХ, включая все электрические кабели.

Marshall Heddon уже поступил в продажу 21 января по цене 199 евро.