Компания Xiaomi представила новую портативную колонку Xiaomi Bluetooth Speaker Essential, которая получила поддержку Bluetooth 6.0, защиту от пыли и воды по стандарту IP66 и до 10 часов автономной работы. Устройство будет доступно в двух цветах и поддерживает функцию многократного сопряжения.

Судя по появлению Bluetooth Speaker Essential на глобальном сайте Xiaomi, компания готовится к международному запуску обновлённой версии Redmi Bluetooth Speaker 2, которая была представлена в Китае в сентябре прошлого года. Хотя официального анонса для мирового рынка пока не было, размещение устройства на сайте указывает на скорый выход в других регионах в ближайшие месяцы.

При этом Bluetooth Speaker Essential нельзя назвать простой переименованной версией Redmi Bluetooth Speaker 2. Главным отличием стала поддержка более современного стандарта Bluetooth 6.0 вместо Bluetooth 5.3. В то же время уровень защиты от воды здесь ниже: IP66 против IP67 у китайской версии. Это означает, что новую колонку нельзя погружать в воду на глубину до одного метра, как Redmi Bluetooth Speaker 2, хотя от пыли и сильных струй воды она по-прежнему защищена.

Мощность колонки составляет 5 Вт, как и у модели Sound Pocket. Внутри установлен 1,5-дюймовый динамик и пассивный излучатель, а аккумулятор ёмкостью 1000 мА·ч обеспечивает до 10 часов работы при уровне громкости 40%. При максимальной громкости автономность снижается примерно до 2,5 часов.

Кроме беспроводного подключения, Bluetooth Speaker Essential можно использовать и как проводную колонку через порт USB Type-C. Xiaomi также заявляет поддержку синхронного воспроизведения сразу на 10 колонках, а также стереорежима TWS при соединении двух устройств.





Информация о цене и точных сроках начала продаж пока не раскрыта. Более подробные характеристики доступны на официальном сайте Xiaomi.