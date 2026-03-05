Xiaomi работает над преемником своего первого процессора собственной разработки XRING O1, который дебютировал весной прошлого года. Источники сообщают, что уже в 2026 году компания представит XRING O2 — чип, созданный по передовому 3-нм техпроцессу TSMC. Это логичный шаг после успешного запуска модели O1, который обеспечил смартфону Xiaomi 15S Pro конкурентную производительность на рынке флагманов.

Процессор XRING O1 уже стал знаковым событием для Xiaomi, ведь компания присоединилась к узкому клубу производителей, способных самостоятельно проектировать мобайл SoC, обходясь без Qualcomm и MediaTek. Председатель Xiaomi Лю Вейбин подтвердил планы выпускать новую линейку собственных процессоров ежегодно. Это стратегическое решение даст бренду большую независимость и гибкость на фоне нестабильности в сфере поставок и конкуренции на рынке чипов.

Интересно, что Xiaomi не ограничивается только смартфонами. Компания готовится внедрять свои чипы следующего поколения в планшеты, носимую электронику и другие умные устройства из своей экосистемы. Таким образом XRING станет не просто флагманским мобильным процессором, а универсальной платформой для «умных» гаджетов нового поколения.

Что известно о Xiaomi XRING O2 и его конкурентных преимуществах

XRING O2 строится на 3-нм техпроцессе TSMC второго поколения — том же, что использовался для XRING O1. Лей Цзюнь, основатель бренда, ранее говорил, что разработка собственных чипов — это не гонка за быстрыми объёмами продаж, а многолетняя программа поиска технологической стабильности. Первая версия чипа уже показала впечатляющие результаты, набрав более 9 000 баллов в мультикорах, что поставило его в класс топовых флагманских решений ARM-архитектуры.

Для сравнения, сейчас большинство Android-смартфонов полагаются на сторонние поставки Snapdragon или Dimensity, что ограничивает производителей в гибкости оптимизации и кастомизации железа. В этом смысле Xiaomi пытается следовать примеру Apple и Samsung, формируя собственный техностек и, возможно, в перспективе снижая зависимость от американских или тайваньских чипмейкеров.





Ежегодный выпуск новых процессоров станет серьёзным вызовом как с технологической, так и с производственной стороны. Но он предлагает Xiaomi путь к расширению контроля над продуктами и может задать новый стандарт для азиатских производителей, которые до сих пор почти полностью зависят от трёх крупных поставщиков чипов.

Будущее мобильных процессоров Xiaomi и их влияние на рынок

С запуском XRING O2 Xiaomi не только укрепляет свои позиции в смартфонном сегменте, но и готовится делать ставку на умные устройства широкого профиля. Экосистема бренда существенно расширится, если компания реализует планы внедрять свои чипы в планшеты, носимые устройства и прочую электронику.

Тренд на вертикальную интеграцию, который Apple начала задолго до Xiaomi, становится всё заметнее и в Китае. Успешная реализация этой стратегии может дать Xiaomi преимущество в скорости вывода новых функций и снижении себестоимости. Однако пока компания только начинает свой путь, и XRING O2 покажет, насколько Xiaomi способна конкурировать с глобальными гигантами именно в сегменте специализированных процессоров.