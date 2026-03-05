Motorola Razr Fold получил впечатляющий результат тестирования камеры от DXOMARK — 164 балла и золотую метку за качество съёмки. Этот показатель сделал Razr лидером среди складных смартфонов и вывел его на 8 место в общем мировом рейтинге, опередив Google Pixel 10 Pro XL и Xiaomi 17 Pro Max. Впечатляет, учитывая, насколько традиционно камера у складных моделей — компромисс в угоду конструкции.

DXOMARK — независимая лаборатория, специализирующаяся на измерении качества потребительской электроники через призму науки и восприятия пользователей. При оценке Razr Fold проходили сложные тесты фото, видео и возможностей зума. Примечательно, что аппарат проявил отличную работу с экспозицией, динамическим диапазоном и съёмкой в ночных условиях. Цвета сбалансированы вне зависимости от условий, а детализация и уровень шума в кадрах на высоте.

Оценивая портреты, DXOMARK отметил верную передачу оттенков кожи и точное определение глубины резкости, что обеспечивает естественность кадров. За зум отвечает трёхкратный перископный объектив на 50 МП с сенсором Sony LYTIA 600 — он сохраняет чёткость и естественные цвета даже при увеличении, а сочетание с системой оптической стабилизации снижает размытия.

В основе камеры лежат сразу три 50-мегапиксельных сенсора Sony LYTIA: главный — модуль 828 (самый крупный 50 МП сенсор Motorola на сегодня), перископный фин обеспечивает трёхкратный оптический зум, а ультраширокоугольный объектив с углом обзора 122° поддерживает макросъёмку. Фронтальная камера — 20 МП с технологией Quad Pixel, дополнительно есть 32 МП экранная камера для видео в «ноутбучном» режиме без рук.

Видеозапись поддерживает 8К с Dolby Vision, что обеспечивает высокую динамическую гамму и насыщенность цвета. Вся обработка изображений возложена на фирменный Photo Enhancement Engine с ИИ: расширение динамического диапазона, шумоподавление, создание размытия в кадре программным способом. За производительность фото отвечает Snapdragon 8 Gen 5, который помогает экономить энергию и улучшает ИИ-алгоритмы камер.





В сравнении с конкурентами складные смартфоны пока редко могут похвастать высокими баллами DXOMARK. Razr Fold подтверждает, что Motorola всерьёз зашла в гонку качества камер на сгибаемых гаджетах, а значит таких моделей в этом сегменте становится всё меньше слабых звеньев. Кто следующий на выстрел — Samsung со своей линейкой Fold и Flip или Huawei с Mate X?