Infinix вывела на MWC 2026 в Барселоне свой новый флагман Note 60 Ultra — старшую модель в серии Note 60 после Note 60 Pro. Смартфон выделяется сотрудничеством с итальянским ателье Pininfarina, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц и батареей ёмкостью 7000 мА·ч, рассчитанной на требовательных пользователей. Разработчики сделали ставку на мощь, дизайн и продвинутую камеру с главным сенсором 200 МП.

Инженеры Infinix использовали цельнометаллический корпус с алюминиевым каркасом и стеклом Gorilla Glass Victus сзади. Камера оформлена в едином модуле Uni-Chassis, который делает заднюю панель плоской без выступов — модный ход, доступный лишь немногим. Вдобавок здесь же спрятан мини-дисплей с системными иконками и светящийся «хвост» уведомлений, что выглядит необычно и практично.

Тройная камера впечатляет параметрами:

основной Samsung ISOCELL HPE с разрешением 200 МП;

перископический телеобъектив Samsung JN5 с 3,5-кратным оптическим приближением и цифровым зумом до 100×;

ультраширокоугольный объектив с углом обзора 112 градусов.

Система обработки снимков основана на фирменном XDR Image Engine с функцией Ultra HDR, чтобы обеспечить максимум деталей и широкий динамический диапазон в кадрах.

Экран получил 1,5K-разрешение и выдаёт яркость до впечатляющих 4500 нит. За питание отвечает чипсет MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу. Смартфон работает на XOS 16 с Android 16, комплектуется 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-хранилища.





Аккумулятор большого объёма с Silicon Carbon технологией поддерживает 100-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку. Infinix обещает полный заряд за 48 минут. Кроме того, появилась функция самовосстановления батареи — 1% восстановления здоровья аккумулятора каждые 200 циклов зарядки.

Дополняют образ стереодинамики от JBL, защита по стандарту IP64 и особенно важная для путешественников функция двунаправленной спутниковой связи, которая обеспечивает звонки и сообщения там, где нет обычного покрытия.

Цена и доступность Infinix Note 60 Ultra

На данный момент Infinix Note 60 Ultra объявлен на рынке Малайзии по цене 3000 MYR — это примерно 770 долларов за версию с 12+256 ГБ. Смартфон доступен в четырёх цветах: Torino Black, Monza Red, Amalfi Blue и Roma Silver. В комплекте идут фирменный чехол MagCharge из цинкового сплава, версии чехлов из кевлара и MagPad, а также эксклюзивная SIM-игла Track Edition.

Даты появления устройства на других рынках пока не раскрыты. Его выход на фоне конкурентов вроде Samsung Galaxy A и Xiaomi Redmi Note с упором на камеру и связность через спутник поднимает планку для среднего класса в 2026 году. Infinix ставит на стильный футуристичный дизайн и надёжность как отличительные признаки модели, пытаясь отбиться от массовости и предложить нечто более статусное.