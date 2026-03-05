Xiaomi готовит к выпуску новый флагманский смартфон 17 Max с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Вопреки ранее появившимся слухам о презентации в апреле, новые утечки от инсайдера Digital Chat Station указывают на май как дату анонса на китайском рынке.

По предварительным данным, Xiaomi 17 Max оснастят внушительным 6,9-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а также ультразвуковым сканером отпечатков, встроенным в дисплей. Смартфон будет работать под управлением HyperOS 3 на базе Android 16.

Основная камера обещает впечатляющую тройную конфигурацию с основным сенсором Samsung HPE на 200 МП, вторым ультраширокоугольным модулем на 50 МП и перископическим телефотообъективом на те же 50 МП. Для селфи предусмотрена фронтальная 50-мегапиксельная камера.

Устройство получит до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и накопитель UFS 4.1 объемом до 1 ТБ. Еще одним заметным элементом станет гигантская батарея емкостью 8 000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной — на 50 Вт.

Дополнительно оснащённый линейным мотором по оси X и стереодинамиками с конфигурацией dual symmetric 1115, Xiaomi 17 Max по характеристикам стремится конкурировать с топами рынка во всех аспектах.



