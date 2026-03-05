Xiaomi запустила стабильное обновление HyperOS 3.1, основанное на Android 16, для серии Xiaomi 17 и Redmi K90 Pro Max в Китае. Новая версия обещает улучшения в плавности интерфейса, исправления багов и обновлённые приложения, подтверждая стремление бренда к более зрелому пользовательскому опыту.

Обновление HyperOS 3.1 стало результатом нескольких недель закрытого тестирования и содержит множество доработок: исправления сбоев, улучшение работы системных сервисов и плавности запуска приложений. Тем не менее, пока официальный релиз доступен только для ограниченного числа устройств и только в Китае — международный запуск состоится позже.

Какие устройства получили HyperOS 3.1 первыми

Xiaomi 17 — версия OS3.0.301.0.WPCCNXM Xiaomi 17 Pro — версия OS3.0.301.0.WBLCNXM Xiaomi 17 Pro Max — версия OS3.0.301.0.WPBCNXM Redmi K90 Pro Max — версия OS3.0.301.0.WPMCNXM

Что нового в HyperOS 3.1

Обновление сделано на базе Android 16 и улучшает стабильность благодаря десяткам исправлений:

Оптимизация отображения жестов и исправления проблем с расшариванием данных и заметок

Устранение ошибок с чёрным экраном после сброса, с проблемами загрузки файлов в сторонних приложениях и распознаванием SIM-карт

Улучшение совместимости с AirPods и корректная работа файлов в клонах приложений

Добавлена поддержка сгруппированных недавних задач в лаунчере для удобства и плавности интерфейса

Обновлены приложения «Галерея» и «Погода»: они теперь написаны на Rust для лучшей производительности

Исправлены ошибки в панели состояния и уведомлений, в частности с индикатором сети

Когда ждать обновления в других регионах и на других устройствах

Релиз HyperOS 3.1 начался в Китае и вскоре охватит остальные рынки. Xiaomi планирует масштабировать обновление на большее число моделей шаг за шагом. Пользователи уведомления о готовности апдейта получат автоматически или смогут проверить вручную через Настройки > Мое устройство > логотип HyperOS.

Этот подход Xiaomi демонстрирует её намерение повышать качество ПО, постепенно исправляя важные ошибки и добавляя удобные функции. В то время как конкуренты, такие как Samsung и Huawei, также развивают свои фирменные оболочки, Xiaomi делает ставку на сбалансированное сочетание новизны и стабильности, что выгодно выделяет HyperOS на фоне MIUI и чистого Android.



