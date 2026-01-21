Компания boAt выпустила новую Bluetooth-колонку Nirvana Luxe, ориентированную на домашние вечеринки и встречи, где важны высокая громкость и насыщенный бас.

boAt Nirvana Luxe обеспечивает мощность 100 Вт фирменного звука boAt Signature Sound за счёт системы из четырёх динамиков. В её состав входят два твитера диаметром 1,25 дюйма для высоких частот и два сабвуфера по 3 дюйма для глубоких низов. Колонка поддерживает 360-градусный пространственный звук, благодаря чему аудио равномерно заполняет помещение, а не распространяется из одной точки. Для больших пространств предусмотрен режим Broadcast Mode, позволяющий беспроводным способом объединять несколько колонок Nirvana Luxe и воспроизводить один и тот же звук одновременно, усиливая эффект присутствия.

Для передачи аудио поддерживается кодек LDAC, который обеспечивает высокое качество беспроводного звучания при использовании совместимых устройств. Из вариантов подключения доступны Bluetooth версии 5.3 с радиусом действия до 10 метров, AUX-вход, USB Type-C и NFC-сопряжение для поддерживаемых смартфонов на Android. Встроенный микрофон позволяет использовать колонку для громкой связи и принимать звонки напрямую.

Отдельное внимание уделено внешнему виду устройства. Колонка оснащена динамической LED-подсветкой с тремя режимами, синхронизированными с музыкой. Пользователь может настраивать как звуковые режимы, так и световые эффекты через приложение boAt Hearables, подбирая оформление и звучание под конкретную обстановку.

С точки зрения защиты Nirvana Luxe имеет рейтинг IPX6, что делает её устойчивой к брызгам воды и позволяет использовать устройство возле бассейна или на улице. Автономность достигает до 15 часов работы на одном заряде, в зависимости от уровня громкости и активности подсветки.





boAt Nirvana Luxe доступна в цветах Ivory White и Charcoal Black. Стоимость колонки составляет 110 долларов.