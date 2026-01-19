Компания Edifier официально выпустила в Китае новую Bluetooth-колонку M330 II. Новинка стоит 959 юаней (около 138 долларов) и получила ряд заметных улучшений по сравнению с предыдущим поколением, включая поддержку кодека LDAC, Apple AirPlay 2 и более продолжительное время работы от аккумулятора.

Edifier M330 II позиционируется как портативная беспроводная колонка для различных сценариев использования и выполнена в ретро-стиле. Модель доступна в трёх цветовых вариантах: под дерево, чёрный орех и жемчужно-белый. Корпус полностью изготовлен из дерева (MDF толщиной 12 мм), используется тканевая решётка с двухцветным оформлением, кнопки в стиле пианино и скрытая ручка сзади для удобной переноски.

Акустическая система выполнена по схеме 2.1. В неё входят два заново настроенных 1-дюймовых твитера с шёлковыми куполами и 4-дюймовый средне-низкочастотный динамик с композитным диффузором из шерсти. По заявлению Edifier, такая конфигурация обеспечивает воспроизведение высоких частот до 40 кГц и соответствует стандартам Hi-Res Audio как при проводном, так и при беспроводном подключении.

Внутри установлены два усилительных чипа Texas Instruments TAS5805 класса D. Система обеспечивает до 60 Вт непрерывной выходной мощности и до 120 Вт пиковой. По словам производителя, колонка способна эффективно озвучивать помещения площадью до 50 квадратных метров.

С точки зрения беспроводных возможностей M330 II поддерживает LDAC со скоростью до 990 кбит/с и аудио 24 бит / 96 кГц, а также Bluetooth 5.4 с возможностью одновременного подключения к двум устройствам. Для пользователей техники Apple предусмотрена поддержка AirPlay 2 по двухдиапазонному Wi-Fi. Проводные варианты подключения включают AUX, USB в режиме звуковой карты и USB для зарядки.





Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 38,48 Вт·ч (7,4 В, 5200 мА·ч) обеспечивает до 14 часов воспроизведения при умеренной громкости и около 11 часов при более высокой нагрузке.

Колонка поддерживает работу с приложением Edifier Connect, которое позволяет настраивать эквалайзер, переключать источники сигнала, обновлять прошивку и задавать таймеры. Габариты устройства составляют 250 × 162 × 179 мм.