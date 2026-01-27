IKEA представила новую светодиодную настольную лампу Grejsimojs на рынках Северной Америки и Европы. Новинка отличается ярким и игривым дизайном, сменным источником света, поддержкой регулировки яркости и умной функцией памяти, повышающей удобство использования. Лампа выполнена в форме сидящей собаки и позиционируется как декоративный и практичный элемент интерьера.

Новинка уже доступна в продаже в ряде стран по всему миру. В описании IKEA называет лампу «безопасным для детей другом, который рядом и днем, и ночью». Устройство рассчитано на использование в детских комнатах и жилых пространствах, где важны мягкий свет и дружелюбный внешний вид.

Лампа оснащена сменным светодиодным источником света с расчетным сроком службы около 25 000 часов, что эквивалентно примерно 20 годам эксплуатации при использовании по три часа в день. Белый свет без бликов обеспечивает яркость до 100 люменов и имеет теплую цветовую температуру 2700 К.

Grejsimojs поддерживает регулировку яркости, которая осуществляется с помощью кнопки, расположенной на голове «собаки». Также реализована функция памяти, благодаря которой лампа при повторном включении автоматически возвращается к ранее установленному уровню яркости. Корпус выполнен из синего пластика, размеры лампы составляют 27 × 30 × 18 см, а длина сетевого кабеля — 2 метра.

В настоящее время лампу IKEA Grejsimojs можно приобрести в таких странах, как США, Великобритания и Швеция, по цене 39,99 доллара, 19 фунтов стерлингов или 299 шведских крон соответственно. Ожидается, что запуск в других странах состоится 31 января.



