Китайский производитель смартфонов Tecno вдохновился идеями Project Ara и представил концепт модульного телефона, приуроченный к выставке MWC 2026.

Казалось бы, мечта о по-настоящему модульном смартфоне умерла много лет назад. Почти десять лет назад Google окончательно закрыл амбициозный Project Ara, однако идея »смартфона-конструктора» вновь возвращается. В преддверии MWC 2026 Tecno стала очередной компанией, решившей переосмыслить этот подход, представив концепт под названием Modular Magnetic Interconnection Technology.

В основе разработки лежит так называемая »модульная экосистема смартфона», построенная на ультратонкой магнитной архитектуре. В отличие от громоздких прототипов прошлого, Tecno стремится к максимально тонкому и элегантному дизайну. Хотя рабочую версию устройства пока не показали, толщина базового смартфона составляет всего 4,9 мм. Даже с подключённым модулем пауэрбанка толщиной 4,5 мм итоговые габариты сопоставимы с современными флагманами.

Способ крепления модулей визуально сильно напоминает времена Project Ara, хотя технически он устроен иначе. В проекте Google использовалась рамка с выдвижными модулями и контактами pogo-pin, что позволяло заменять практически всё — от процессора до камеры. Подход Tecno менее радикален.

В концепте Tecno модули крепятся с помощью магнитов и »спариваются» с основным устройством через Wi-Fi, Bluetooth и mmWave. По сути, это скорее расширение функциональности с помощью аксессуаров, а не замена ключевых компонентов смартфона.





Компания демонстрирует два варианта дизайна: ATOM Edition с серебристым алюминиевым корпусом и красными акцентами, а также MODA Edition, выполненный в более »гиковском» стиле. Задняя панель смартфона разделена на восемь модульных зон, которые подсказывают, где именно можно размещать аксессуары.

Небольшая экосистема модулей на данный момент включает около десяти устройств. Среди них — экшн-камера для создателей контента, телеобъектив, использующий экран смартфона в качестве видоискателя, а также модули для автономной связи вне сетей. Как и в случае с Ara, основная идея заключается в том, чтобы пользователь брал с собой только те аппаратные возможности, которые нужны ему в конкретный день, а не был ограничен фиксированным набором характеристик.

Как это часто бывает с концептами для MWC, информации о сроках выхода и цене коммерческой версии пока нет. Tecno подчёркивает, что это проект в рамках »долгосрочного дизайнерского мышления». Дойдёт ли эта идея до реального серийного устройства — пока неизвестно, но сам подход к модульности выглядит свежо и необычно.