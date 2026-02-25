По данным Bloomberg, новые MacBook Pro с OLED‑экранами и сенсорной панелью, которые Apple готовит к выпуску ближе к концу 2026 года, получат Dynamic Island — уменьшенную версию «островка», знакомого по iPhone. Модели останутся в привычных 14‑ и 16‑дюймовых вариантах, а фирменный интерфейс macOS обновят, чтобы он «работал» и при касаниях, и при управлении указателем.

Цена и дата выхода MacBook с сенсорным экраном

Apple не планирует анонсировать эти ноутбуки на мартовском мероприятии — релиз намечен на «ближе к концу 2026 года». Официальных цен пока нет; из известных деталей — сохранение форм‑фактора в 14‑ и 16‑дюймовых вариантах и переход на OLED‑панели с поддержкой сенсорного ввода.

Dynamic Island в ноутбуках будет меньше, чем на актуальных iPhone: компания адаптирует вырез под задачи macOS и под взаимодействие пальцем или трекпадом. По описанию, при касании интерфейс сможет поднимать меню вокруг пальца с соответствующими командами — то есть на Mac появится специальная реакция для тактильной навигации, не дублирующая привычные контекстные меню для указателя.

Форматы: 14‑ и 16‑дюймовые MacBook Pro

Экран: OLED с сенсорной поддержкой

Интерфейс: Dynamic Island в уменьшенном виде и адаптация интерфейса под касания

Когда: выпуск ближе к концу 2026 года, не на мартовской презентации

Для Apple это заметный отход от прежней позиции: Стив Джобс в 2010 году говорил, что сенсорные экраны «не хотят быть вертикальными», но между тем iPad всё активнее позиционируют как устройство, которое можно использовать с клавиатурой и как рабочий инструмент. Тенденция к сенсорным ноутбукам давно существует у производителей Windows‑устройств — Surface, Lenovo и Dell годами предлагали гибридные форм‑факторы и тач‑экраны — и Apple, похоже, решилась догнать рынок, но сделать это по‑своему, через интерфейс и фирменную эстетику.

Остаётся главный вопрос: будет ли это полноценная переработка macOS под пальцевое управление или аккуратный набор дополнений вокруг текущей настольной системы. Ответ определит, изменятся ли привычные рабочие сценарии пользователей Mac или появится новая, гибридная ветка устройств.



