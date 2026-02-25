Apple обновила инструменты проверки возраста: теперь там, где это требуется законодательством, App Store сможет блокировать загрузку приложений с рейтингом 18+ до подтверждения возраста пользователя. Нововведения ориентированы на ряд юрисдикций — Бразилию, Австралию, Сингапур и отдельные штаты США — и дают разработчикам API и сигналы для выполнения местных требований.

Что изменилось в проверке возраста

Ключевые моменты анонса — коротко и по делу:

В Австралии, Бразилии и Сингапуре пользователи не смогут скачивать приложения с рейтингом 18+, пока их возраст не будет подтверждён «разумными методами», которые App Store может проверять автоматически.

Разработчики по‑прежнему несут отдельную ответственность за подтверждение совершеннолетия и могут запрашивать возрастную категорию через Declared Age Range API — инструмент Apple, представленный в прошлом году.

Для новых Apple ID в Юте изменения вступают в силу с 6 мая, в Луизиане — с 1 июля: в этих штатах возрастные категории будут передаваться приложению по запросу через API.

API теперь выдаёт дополнительные сигналы: применимы ли к пользователю возрастные требования региона, обязан ли он раскрыть возрастную категорию и требуется ли согласие родителя или опекуна для значимых обновлений в приложении для ребёнка.

Это очередной пример того, как глобальные правила по защите детей и местные законы заставляют платформы формализовать проверки возраста. С одной стороны, разработчики получают механизмы для соответствия — с другой, растут вопросы о приватности данных и о том, насколько автоматические проверки будут точны и универсальны. Останется ли это достаточной мерой для регуляторов и пользователей — откроется в ближайшие месяцы, когда начнёт работать интеграция и появятся первые отчёты от разработчиков и подрядчиков.