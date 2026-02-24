Несмотря на то, что недавний выпуск PlayStation State of Play получился насыщенным громкими анонсами, в нём не оказалось одной заметной игры от внутренней студии Sony — Marvel’s Wolverine. Новый супергеройский экшен от Insomniac Games ранее был заявлен к выходу осенью, и теперь разработчики наконец-то уточнили дату релиза. Marvel’s Wolverine выйдет на PlayStation 5 15 сентября.

На этом, по сути, и всё. Анонс обошёлся без полноценного трейлера — вместо него студия опубликовала короткий, шестисекундный ролик с датой выхода на YouTube. Ранее Insomniac обещала поделиться новыми подробностями об игре весной, так что более развёрнутая информация, вероятно, ещё появится позже.

Формально релиз приходится на последнюю неделю лета, а не осени, однако это не сильно меняет картину. В конце года крупных релизов ожидается не так много, поскольку большинство издателей стараются держаться подальше от GTA VI.

У Marvel’s Wolverine будет несколько месяцев относительного спокойствия до того, как GTA VI полностью захватит внимание игровой индустрии — сейчас выход блокбастера от Rockstar Games запланирован на 19 ноября, если, конечно, не случится очередного переноса. В то же время материнская компания Take-Two Interactive собирается активно запустить маркетинговую кампанию уже этим летом, что говорит о высокой вероятности сохранения заявленной даты релиза.