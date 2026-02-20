Don’t Nod показала Aphelion — третье лицо в научно‑фантастическом сеттинге, где экипаж Европейского космического агентства вынужден исследовать ледяную планету Персефону, а игру охотится единственный неудержимый враг. Aphelion выйдет весной 2026 года на PlayStation 5, Windows PC и Xbox Series X и появится в каталоге Xbox Game Pass в день релиза.
О чём игра Aphelion
Aphelion — это 11‑главная история о двух астронавтах ESA, Ариане и Томасе. В ранней сборке, которую показали критикам, были доступны первая и четвёртая главы: игра открывается крушением корабля на поверхности Персефоны, и Ариана пытается выбраться из горящего обломка, а дальше события переносят её к ледяным ущельям и пещерам.
Don’t Nod тесно работала с ESA при разработке мира и части сценарных деталей, что заметно по технике и обстановке: корабельные отсеки, процедуры и расположение оборудования выглядят продуманными, а не декоративными.
Механически Aphelion балансирует между платформером и скрытным выживанием. Небольшая, но показательная правка привычного управления: при лазании вы нажимаете кнопку, чтобы прыгнуть, и нажимаете её снова, чтобы схватиться за выступ. Простая деталь, которая делает простые тропы напряжёнными и моторно интересными.
Чем Aphelion отличается от Alien: Isolation
Главная точка сравнения — Немезис, живое существо, которое охотится за Арианой и реагирует на звук. В сессии автора оно не видело и не брало следов света, но ловило шаги и падения; любое шумное действие рисковало мгновенной смертью. По поведению это отсылает к Alien: Isolation, но Don’t Nod явно пытается совместить такой подход с более кинематичным и эмоциональным повествованием.
В демонстрационной версии не было заметных способов навредить существу: ни ловушек, ни оружия, ни механики прямого противостояния. Это осознанный дизайн‑ход: безвылетные преследователи усиливают тревогу и заставляют игрока выбирать между скоростью и молчанием. Но такая конструкция легко переходит в фрустрацию, если ранние главы не дают достаточно инструментов для вариативности действий.
Aphelion также внутренне цитирует космическую меланхолию Interstellar: ледяная планета, уязвимая Земля и миссия с большими ставками. Don’t Nod пытается соединить научно‑фантастический масштаб и интимный страх от преследования — задача сложная, потому что первая половина требует экспозиции, а вторая — напряжённого, почти ритмичного геймплея.
Платформы и дата выхода Aphelion
Aphelion выйдет весной 2026 года на PlayStation 5, Windows PC и Xbox Series X. Важный коммерческий ход — игра появится в Xbox Game Pass с релиза, что обеспечит высокую видимость и снизит барьер входа для широкой аудитории.
- Платформы: PlayStation 5, Windows PC, Xbox Series X
- Дата: весна 2026 года
- Формат: третье лицо, 11 глав
- Ключевая механика: удвоенное нажатие для захвата при лазании
- Антагонист: Немезис — единственный враждующий организм, реагирует на звук
- Стратегия распространения: выход в Xbox Game Pass с дня релиза
Aphelion выходит на фоне возрождения интереса к научной фантастике в играх и продолжающейся популярности хоррора с одним непобедимым чудовищем. Don’t Nod пришла к этой теме после экспериментов с разными сеттингами и жанрами; теперь студия проверяет, выдержит ли её фирменная работа с сюжетом столкновение с немилосердной механикой выживания.
Открытый вопрос — хватит ли у Aphelion инструментов, чтобы дать игрокам ощущение контроля и одновременно сохранить постоянную угрозу. От этого будет зависеть, останется ли игра атмосферной и напряжённой или быстро утомит тех, кто ожидает большей свободы действий.