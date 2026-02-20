Don’t Nod показала Aphelion — третье лицо в научно‑фантастическом сеттинге, где экипаж Европейского космического агентства вынужден исследовать ледяную планету Персефону, а игру охотится единственный неудержимый враг. Aphelion выйдет весной 2026 года на PlayStation 5, Windows PC и Xbox Series X и появится в каталоге Xbox Game Pass в день релиза.

О чём игра Aphelion

Aphelion — это 11‑главная история о двух астронавтах ESA, Ариане и Томасе. В ранней сборке, которую показали критикам, были доступны первая и четвёртая главы: игра открывается крушением корабля на поверхности Персефоны, и Ариана пытается выбраться из горящего обломка, а дальше события переносят её к ледяным ущельям и пещерам.

Don’t Nod тесно работала с ESA при разработке мира и части сценарных деталей, что заметно по технике и обстановке: корабельные отсеки, процедуры и расположение оборудования выглядят продуманными, а не декоративными.

Механически Aphelion балансирует между платформером и скрытным выживанием. Небольшая, но показательная правка привычного управления: при лазании вы нажимаете кнопку, чтобы прыгнуть, и нажимаете её снова, чтобы схватиться за выступ. Простая деталь, которая делает простые тропы напряжёнными и моторно интересными.

Чем Aphelion отличается от Alien: Isolation

Главная точка сравнения — Немезис, живое существо, которое охотится за Арианой и реагирует на звук. В сессии автора оно не видело и не брало следов света, но ловило шаги и падения; любое шумное действие рисковало мгновенной смертью. По поведению это отсылает к Alien: Isolation, но Don’t Nod явно пытается совместить такой подход с более кинематичным и эмоциональным повествованием.





В демонстрационной версии не было заметных способов навредить существу: ни ловушек, ни оружия, ни механики прямого противостояния. Это осознанный дизайн‑ход: безвылетные преследователи усиливают тревогу и заставляют игрока выбирать между скоростью и молчанием. Но такая конструкция легко переходит в фрустрацию, если ранние главы не дают достаточно инструментов для вариативности действий.

Aphelion также внутренне цитирует космическую меланхолию Interstellar: ледяная планета, уязвимая Земля и миссия с большими ставками. Don’t Nod пытается соединить научно‑фантастический масштаб и интимный страх от преследования — задача сложная, потому что первая половина требует экспозиции, а вторая — напряжённого, почти ритмичного геймплея.

Платформы и дата выхода Aphelion

Aphelion выйдет весной 2026 года на PlayStation 5, Windows PC и Xbox Series X. Важный коммерческий ход — игра появится в Xbox Game Pass с релиза, что обеспечит высокую видимость и снизит барьер входа для широкой аудитории.

Платформы: PlayStation 5, Windows PC, Xbox Series X

Дата: весна 2026 года

Формат: третье лицо, 11 глав

Ключевая механика: удвоенное нажатие для захвата при лазании

Антагонист: Немезис — единственный враждующий организм, реагирует на звук

Стратегия распространения: выход в Xbox Game Pass с дня релиза

Aphelion выходит на фоне возрождения интереса к научной фантастике в играх и продолжающейся популярности хоррора с одним непобедимым чудовищем. Don’t Nod пришла к этой теме после экспериментов с разными сеттингами и жанрами; теперь студия проверяет, выдержит ли её фирменная работа с сюжетом столкновение с немилосердной механикой выживания.

Открытый вопрос — хватит ли у Aphelion инструментов, чтобы дать игрокам ощущение контроля и одновременно сохранить постоянную угрозу. От этого будет зависеть, останется ли игра атмосферной и напряжённой или быстро утомит тех, кто ожидает большей свободы действий.