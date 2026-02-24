Blizzard наконец-то выводит Overwatch на мобильные устройства, но совсем не так, как многие ожидали. Компания не стала переносить основную игру на смартфоны, а вместо этого представила спин-офф под названием Overwatch Rush. Проект описывается как »top-down геройский шутер, специально созданный для мобильных устройств и разворачивающийся во вселенной Overwatch».

Слухи о мобильной версии Overwatch ходили годами, и большинство предполагало, что речь идёт о прямом порте оригинальной игры. Однако Blizzard решила пойти другим путём и создать совершенно новый проект. При этом разработкой занимается не Team 4, ответственная за основную игру, а отдельная внутренняя команда.

Судя по опубликованному геймплейному видео, Overwatch Rush включает многих знакомых героев Overwatch, которые сражаются на узнаваемых картах. Матчи проходят в формате 4 на 4, а сами персонажи выглядят более мультяшно и стилизованно. Такой визуальный подход, вероятно, выбран с учётом небольших экранов и изометрической камеры сверху.

Поскольку это мобильная игра, сражения позиционируются как короткие и динамичные, а управление полностью адаптировано под сенсорные экраны. Blizzard отмечает, что проект пока находится на ранней стадии разработки, но уже сейчас делает ставку на быстрый игровой процесс »на ходу», ориентированный на героев, с возможностью настройки стиля игры как для командных, так и для одиночных игроков.

Overwatch Rush можно будет опробовать в ближайшее время в рамках бета-тестирования. Игра будет распространяться бесплатно и выйдет на Android и iOS после завершения разработки.





Blizzard также подчеркнула, что над Overwatch Rush работает »новая, отдельная, выделенная команда», полностью сосредоточенная на этом проекте. Иными словами, ресурсы основной игры не будут перераспределяться в пользу мобильного спин-оффа. Примечательно, что совсем недавно компания проводила серию панелей о будущем своих франшиз, но этот мобильный проект там даже не упоминался.

При этом для Blizzard мобильные игры — не новая территория. Компания уже принимала участие в разработке таких проектов, как Diablo Immortal и Warcraft Rumble.