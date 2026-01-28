Blizzard Entertainment начинает 2026 год с масштабной волны анонсов. В честь 35-летия компании разработчик и издатель игр, входящий в состав подразделения Microsoft, организует серию презентаций, посвященных своим ключевым франшизам. В ближайшие недели команды World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone и Diablo проведут прямые эфиры, в которых подробно расскажут о планах и обновлениях на текущий год.

Откроет цикл трансляций мероприятие World of Warcraft — State of Azeroth, которое состоится 29 января. В специальном выпуске исполнительный продюсер Холли Лонгдейл и игровой директор Ион Хаззикостас подробно обсудят будущее культовой MMO. Речь пойдет не только о грядущих обновлениях контента для актуальной версии игры и популярных классических серверов, но и о предварительном показе элементов следующего крупного дополнения Midnight. Его релиз запланирован после глобального запуска 2 марта, и оно станет важной частью общей сюжетной арки World Soul Saga.

В последующие недели Blizzard проведет отдельные эфиры, посвященные другим крупным проектам. 4 февраля в центре внимания окажется командный шутер Overwatch, 9 февраля — карточная игра Hearthstone, а 11 февраля серию завершит трансляция, посвященная Diablo. Этот эфир будет особенно значимым для поклонников серии, так как франшиза отметит свое 30-летие, и от Blizzard ожидают соответствующих анонсов и мероприятий.

Президент Blizzard Entertainment Джоанна Фэрис пообещала сообществу насыщенную и запоминающуюся программу. По ее словам, за плечами компании три с половиной десятилетия истории, но впереди ее ждут еще более амбициозные планы. Серия презентаций также станет подготовкой к возвращению выставки BlizzCon, которая официально запланирована на сентябрь 2026 года.

Одновременно с анонсом трансляций Blizzard выпустила видео под названием The Next Chapter. Это визуальное путешествие по истории студии, в котором показано около 400 физических артефактов из архивов разработчиков. Ролик посвящен ключевым моментам и релизам, сформировавшим облик компании за десятилетия ее существования.



